Zorbay Küçük Trabzon büyük!

Trabzonspor, derbiye çok iyi başladı ve iyi bitirdi... Bu sezonun en iyi maç başlangıcına imza attılar. Trabzonspor'un savaşçı futbolu Fenerbahçe'nin ritmini bozdu. Hakem Zorbay Küçük, ilk yarıda İrfan Can Kahveci'nin fırçasından sonra maçın kontrolünü yitirdi. Rezalet bir maç yönetti. Trabzonspor'u yakmak için her şeyi yaptı ama gücü yetmedi. 10. dakikada Onuachu'nun golünden sonra Fenerbahçe'nin oyun disiplini kayboldu. Abdullah Avcı, ilk yarıda Trabzonspor'u saha kenarından mükemmel oynattı.

İlk yarıda sahada Onuachu ve Mendy'yi izledik. Onuachu, Fenerbahçe savunmasını çok zorladı. Attığı kafa golünde Oosterwolde resmen seyretti. Visca'nın asisti muhteşemdi.

Bordo-mavililer, ilk yarıda orta alanda üstünlüğü rakibine vermedi. Bunda sahada basmadık yer bırakmayan Mendy'nin payı büyüktü. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a çok iyi savunma yaptırdı.

İlk yarıda Onuachu'nun kafa ile attığı 2. golü Zorbay Küçük veremedi. 'Ben pozisyonu gördüm' deyince VAR da devreye giremedi. Oysa Onuachu, pozisyonda İsmail'e faul yapmıyor. İsmail dengesini kaybedip düşüyor. Gol temiz ama hakem baskıdan etkilenip Trabzonspor'un nizami golünü veremedi. Gol, hakemin korkaklığı yüzünden güme gitti. Fenerbahçe, orta alanda Fred'i çok aradı. İsmail Yüksek, tek başına orta alanı toparlayamadı.

Zajc çok etkisiz kaldı. Defansın göbeğinde ise Samet ve Oosterwolde, Onuachu karşısında çok zor durumlara düştü. Nicolas Pepe ise ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Adeta 10 kişi oynadı Trabzonspor. Ama Fenerbahçe'ye net pozisyon vermedi bordo-mavililer. Uğurcan'ın kalesini bulan şutu yoktu Fenerbahçe'nin... İlk yarıda akıllı ve etkili oynayan Trabzonspor'a karşı, bekletilerin çok altında kalan bir Fenerbahçe izledik.

Trabzonspor, ikinci yarıya sanki 100 yıldır futbola aç bir takım gibi çok iştahlı başladı. Ve 3 dakikada bulduğu 2 golle 47'de skoru 3-0'a getirdi. Hele atılan 3. gol var ki, tam derslik. Fenerbahçe, çıkarken topu kaptırdı. Abdülkadir Ömür, fişek gibi rakip kaleye gitti. Visca ile 'al ver' yaptı, topu Pepe'nin ayağına gönderdi, Pepe de jeneriklik bir vuruşla topu doksana taktı. Bu golde Abdülkadir Ömür'ü izlerken Messi'yi hatırladık. Berat'ın golü de muazzamdı... Berat dün harika bir maç çıkardı.

Fenerbahçe'nin rakip kaleyi bulan ilk şutu 56'da Ferdi ile geldi. Bu şutta Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Ardından Tadic'in penaltı golü geldi. Bu golden sonra Abdullah Avcı'dan Bakasetas ve Trezeguet hamlesi geldi. İsmail Kartal da oyunun son bölümünde Batshuayi ve Crespo'yu sahaya gönderdi. 77'de İsmail Yüksek, 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'da dün Mendy, Berat, Onuachu, Denswil, Uğurcan, Visca ve Abdülkadir Ömür müthiş oynadı. Mehmet Can ise iki kez penaltıya sebep olarak az daha Trabzonspor'u yakıyordu. Tadic, ikinci penaltıda direğe takıldı. Ama hakem, penaltıyı tekrarlattı. VAR'daki Mete Kalkavan'ın müdahalesi ile penaltı tekrar kullanıldı. Tadic bu kez topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

Trabzonspor, farklı önde götürdüğü maçı, hem de rakip 10 kişi kalmışken gereksiz yere strese soktu. Bu arada hakem, oyunun son bölümünde takdir haklarını hep Fenerbahçe'den yanan kullandı. Trabzonspor ceza sahasında havuza uçar gibi kendisine yere atan Osayi'ye 2. sarı kartını çıkaramadı.

Trabzonspor, 26 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. Ama bu maç, Zorbay Küçük'ün korkak hakem yönetimi ile en az 26 yıl unutulmaz! Trabzonspor, dün Kadıköy'de sadece Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'un bir nizami golünü vermeyen, Osayi'yi atamayan 'korkak' Zorbay Küçük'ü de yendi.