Hakem Nobre ama mert değil!

İlk maçta Bayern Münih dedik. Futbol balı yanlarında olduğu için! Dünkü maçta da hakem yanındaydı Almanlar'ın! Balmanya! Hakemsiz Alman lazımdı; ama o bilek nerde sizde! Kasımpaşa maçında kolu çıkan ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Muslera, Alianz Arena'ya bir 'Süper Kahraman' gibi çıktı. Muslera, ilk yarıda Sane'ye karşı karşıya pozisyonda iki kez geçit vermezken, futbolseverlere 'Bu Muslera, uçak düşse bile tutar! Biyonik Adam gibi...' dedirtti. Galatasaray'ın Şahdamarı Mauro İcardi, yine ağrı kesici iğne olarak çıktığı Bayern karşısında müthiş işler yaptı. Rakip savunmacılara adeta ecel terleri döktürdü. Galatasaray, 42'de art arda öyle iki gol kaçırdı ki, önce İcardi, sonra Zaha fileleri havalandıramadı. O anda top canlandı ve 'Ben Bayern kalesine girmem' dedi adeta... Tuchel kenarda, bu pozisyonu izlerken az daha kalpten gidiyordu.

'Dil altı verin Tuchel'e! Bu Galatasaray, adamı kalpten götürür' dedi biri... Tribünde maçı izleyen Schmid'in oğlu Wolf:

'Baba, ben Galatasaray'ı çok sevdim. Bundan sonra Galatasaraylı olabilir miyim?' Schmid, oğlu Wolf'a önce sert bir bakış atıp:

'Senin içinde bir Galatasaraylılık vardı zaten. Sen şimdi maçtan sonra İcardi'nin formasını da istersin.'

Oğul Wolf, 'Keşke Bayern, İcardi'yi de alsaydı' baba.

Schmid, oğluna dönüp: 'İcardi, Galatasaray'a kara sevdalı oğul! Galatasaray için, TIR dolusu euro'ları elinin tersiyle itti. Bayern'e gelir mi hiç!' Oğul maçı izle, bu Galatasaray, İstanbul'da olduğu gibi evimizde de bizi silkeliyor!'

İlk yarıda 1 milyar euro'luk Panzerler'i susturan Galatasaray, ikinci 45'e de iyi başladı. Kane'nin şutu direkten döndü ama Okan hoca, hemen hamle yaptı ve Barış Alper'i oyuna aldı. 'Ben bu maçı kazanacağım' dedi. 61'de Torreira ile bulduğumuz gol, milimetrik bir şekilde ofsaytla güme gitti. 59'da sarı kartı olan Davies, Barış Alper'i adeta biçti, Portekizli hakem Nobre, eyyamın kralını yaparak, Bayern'i 10 kişi bırakmaya cesaret edemedi. Gitti Okan Buruk'a sarı kart gösterdi! Seni gidi korkak hakem seni! Kalbine Bayern forması giydirmiş Nobre seni! Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 19 maçta 19 gole direkt katkısı olan Sane'yi 71'de oyundan aldı. Çünkü Abdülkerim-Sanchez ikilisi, Sane'ye top göstermedi, nefes bile aldırmadı. 80'de ofsayt incelemesi sonrasında Bayern'in golünü verdi Nobre... Hani bizim golümüzü vermeyen Portekizli hakem Nobre var ya... O işte Kane'in golünü verdi. Pozisyon tekrar incelendi. Yine gol dedi Nobre... Bizim golümüzü vermeyen VAR ve Portekizli hakem Nobre, Almanlar'ın golünü verdi. Hakem kararı ile maçı kaybetti Galatasaray! Hakem kararıyla diyorum çünkü, o ilk gol ve verilmeyen kırmızı kart bizi bitirdi! Ben Galatasaray'a kocaman bir alkış gönderiyorum. Aslanlar gibi, tertemiz mücadeleleri için! 2-1 kaybettik ama o '1' o kadar değerli ki... Bakambu'nun golü tertemiz çünkü! Zaten Bayern de bizi hakem devreye girmeseydi yenemezdi... Biz bu futbolla 29 Kasım'da Manchester United'ı Rams Park'ta yeneriz. Hatta Kopenhag'ı da deplasmanda deviririz. Rahat olun arkadaşlar! Biz bu gruptan çıkarız!