KRAMPON VERİN REAL MADRİD’E!

Mertens için haftalardır hep şunu söyledik durduk: 'Okan hoca, yaşa bu kadar takılma; Mertens'i adeta yok sayıp, küstürme! Elindeki en yaratıcı oyuncularının başında Mertens geliyor...' Okan Buruk, çarşamba günkü Manchester United maçı olmasa, yine Mertens kulübede olurdu... Ama Okan hoca, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek haklı bir rotasyon yaptı da Mertens gözlerimizin pasını sildi. İlk yarıyı bir gol, bir asistle tamamladı Mertens. İlk yarıda attığı gol, Hagi golüydü. İcardi de yeni saç imajı ve golüyle geri döndü. İğne ile oynayan İcardi ile sağlam İcardi arasındaki dağlar kadar farka da şahitlik ettik. Herkesin umudunu kestiği Ndombele, gerçekten milli maç arasını iyi değerlendirmiş. Dün çok iyi niyetli mücadele etti ve hücuma katkı verdi. Yürekli oynadı! Rams Park'ın zemininde harika bir Zaha vardı. Sol kanadı adeta bir hızlı tren gibi kullandı. O kanatta sanki bir ray döşemişti de Zaha hızlı tren misali ileri geri çalıştı durdu.

Torreira her zamanki gibi atom karınca misali iki kişilik mücadele etti. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu olmadan da ilk yarıda maçı tek kale oynadı ve 2-0 skor üstünlüğünü yakaladı. Yani Galatasaray, sahada Muslera-İcardi-Torreira-Sanchez- Zaha varsa her türlü sonuca gitmesini biliyor! Ama Galatasaray; Mertens ve İcardi ile jilet gibi giyinmiş yakışıklı bir delikanlıya benziyor! Kaan Ayhan da oynadıkça ritmini buluyor ve Galatasaray'a büyük katkı veriyor. Dün de savaşçı futbolu ile göz doldurdu.

Maçın 55. dakikasında hakem Ali Şansalan, adale problemi yaşadı ve maça devam edemedi. 4. hakem Yiğit Aslan, 57'de görevi devraldı ve maçı tamamladı. ilk yarının yıldızları İcardi-Mertens 2. yarıda da durmadı. Bu kez İcardi asisti yaptı, Mertens fileleri havalandırdı. Yazının başından beri övdüğümüz Zaha, süper futbolunu jeneriklik bir golle süsledi! Maçın başından sonuna kadar tek kale oynayan Galatasaray, tahrip gücü yüksek futbolu ile Manchester United'ın gözünü korkuttu.

İcardi için yoklama yapan Real Madrid'e gelince: 'Siz 15 milyon Euro'ya İcardi'nin ancak kramponunu alırsınız! İcardi Madrid'e oynamaya değil de davet ederseniz gezmeye gelir! Bu böyle biline!' Alanyaspor'un kadro kalitesi çok düşük! Fatih Tekke'nin bu zayıf kadro ile işi zor!