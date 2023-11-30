Manchester'ı elimizden 'hakem' aldı...

Okan hocanın ilk 11'inde Kerem Aktürkoğlu'nu göremeyince şaşırdım. Çünkü son lig maçında dinlendirilip, bu maça saklanmıştı Kerem! Ziyech herkes için sürpriz oldu. Ama Okan hocanın bu hamlesi, nokta atışı oldu. Çünkü Ziyech iki serbest vuruş golü attı, bir de asist yaptı! Maçın yıldızı oldu! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray için bir gaz pedalı, takımın turbo motoru! Hızlı oynamak istiyorsan, Kerem'i oynatmalısın Okan hoca... Alanyaspor maçında harika bir futbol ortaya koyan Mertens, Manchester karşısında çok çabuk oyundan düştü ve hücuma destek veremedi. Tercih Kerem'den yana olsa çok daha farklı bir maç olurdu.

Manchester United'ın attığı ilk golde Boey, yanlış oyuncuya gidiyor, arkasındaki Garnacho'ya baskı yapsa gol olmazdı. İngilizler'in Garnacho ve Bruno Fernandes ile bulduğu gollerde Muslera'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Davinson Sanchez'in yokluğunun Galatasaray'ın makine gibi işleyen düzenini nasıl bozduğunu gördük. Kaan Ayhan, çok seri hücumlar yapan Manchester karşısında çok ağır kaldı. Bütün yük, Abdülkerim Bardakcı'nın omuzlarına bindi. O da bir yere kadar... Oysa, Abdülkerim ile bir oyun ezberi olan Nelsson ile maça başlamak daha doğru olurdu.

İlk yarıda İcardi ile bulduğumuz golde yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi. İcardi'nin kolunun önde olduğunu gösteren bir grafik geldi ekranlara. Eğri bir çizgi ile üstelik. Bana inandırıcı gelmedi. Çünkü eğri bir cetvelle doğru çizilmez! İspanyol hakem Sanchez, ilk yarıda Galatasaray'ın bir penaltısını da vermedi! Bayern maçında Harry Kane'in ofsayt golünü verirken 'yok monitör bozuldu, yok VAR odasında elektrikler gitti, yok ofsayt otomatiği bozuldu...' gibi ucuz bahanelerle Galatasaray'ın puanı adeta gasp edilmişti. Neler oluyor böyle! Ligimizde tamam da (alıştık artık da...) Şampiyonlar Ligi'nde de mi hakemi yenmek zorundayız!

Galatasaray'da ilk yarıda sahanın en vasat isimleri Ndombele ve Mertens'ti. İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık. Baskılı oyun, tribünleri de hareketlendirdi. Tam rakip üzerinde baskı kurmuşken, rakibin bir hızlı hücumu ile golü kalemizde gördük. McTominay'ın attığı golde Angelino rakibe basmak yerine geri kaçıyor.

Kaan Ayhan, Tominay'ı adeta seyrediyor. Zincirleme hatalar, rakibe golü getiriyor! Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kolay gol yenmez. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken yapması gereken değişikliği, skor 3-1 olduktan sonra yaptı. Ndombele'ye 59 dakika sabretti. Yerine Oliveira girdi. Mertens'in yerine de Kerem! Bu iki değişiklikle Aslanlar, sahada kükremeye başladı. Maçın kahramanı Ziyech bir kez daha sahneye çıkarak, frikikten kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Ümitlerimizi yeşertti. Aferin Ziyech! Skoru 3-2'ye getirdikten sonra İngilizler'i şaşkına uğrattık. Oyunu rakip kaleye yıktık! Ve Kerem Aktürkoğlu ile skoru 3-3'e getirdik! Ziyech'in pasında Manchester United kalesine bir scud füzesi gönderen Kerem Aktürkoğlu, Onana'ya gününü gösterdi! İşte Kerem Aktürkoğlu, işte Galatasaray! Bu maçı kazanabilirdik. Özellikle Zaha'nın kaçırdığı gole gel de kahrolma! Manchester United'a 2 maçta tam 6 gol attık ve 4 puan aldık. Büyük iş! Artık iş Kopenhag maçına kaldı.