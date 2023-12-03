'Işık hızı' Ziyech!

Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerine karşı tonla gol pozisyonuna giren Galatasaray, Pendikspor karşısında ilk yarıda pozisyon bulmakta çok zorlandı. Sarı-kırmızılıların kaleyi bulan ilk isabetli şutu Tete ile 35'te geldi. Pendikspor iyi savunma yaptı. Halil ve Erencan gibi süratli oyuncuları ile hızlı kontrataklar yaparak Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştılar. Hatta ilk yarıda bir topu da direkten döndü ev sahibi ekibin. Galatasaraylı oyuncular, ilk yarıda stadın atmosferine adapte olamadı. Ama pırıl pırıl bir zeminde oynandı maç. Okan hoca; Abdülkerim Bardakcı ve Zaha'yı bu maçta dinlendirmeyi tercih etti. Kazımcan'ın kanadı neredeyse hiç işlemedi. İcardi topla buluşamadı. Ziyech, Kerem ve Tete maça bir türlü ısınamadı. Nelsson, kulübede oturmaktan eski ritmini kaybetmiş. Dün Erencan yanından hızlı tren gibi geçti. Çok az pozisyonun olduğu, izleyenlerin uykusunu getiren 'ninni tadında' bir ilk yarı izledik.

Okan Buruk; baktı ki takım sahada adeta yürüyor; kağıt üzerinde çok kolay görünen maç, elden gidiyor, hemen hamleler yaptı ikinci yarıya başlarken. Kazımcan ve Tete'yi çıkarıp, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü. Bu değişiklikler Galatasaray'ın daha fazla ön alanda oynamasına katkıda bulundu. Pozisyonlar da yakalandı ama bir türlü o beklenen gol gelmedi. Bunun üzerine Okan hocadan bir hamle daha geldi. Oliveira'nın yerine Bakambu girdi. Ve Bakambu, Mertens'in uzaktan sert şutuna hayat veren isim oldu. Bakambu, kaleci Erdem'den dönen topu tamamlarken takipçiliğini de konuşturmuş oldu. Galatasaray, skor tabelasını 69'da değiştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a iki serbest vuruş golü atan Ziyech, bekledi bekledi ve 82'de sahneye çıktı.

Ziyech, Pendikspor kalesine öyle bir füze gönderdi ki, sahadaki futbolcular önce topu göremediler. (Kaleci Erdem de dahil) Sonra bu vuruşun auta gittiğini düşündü herkes. Çünkü kimse, bu kadar güzel bir golün atılabileceğini hayal bile etmemişti. Ama Ziyech'in ayağından çıkan o şut, ışık hızıyla gidip, ağlarla kucaklaştı. Tek kelime ile muazzam bir gol attı Ziyech. Manchester yorgunu Galatasaray, zaman zaman iyi oynadığı maçı 3 puanla geçerek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatmasını bildi. Bu arada lig ve kupada sürekli oynayan İcardi'de gözle görülür bir düşüş var. Bunun iki nedeni olabilir. 1) Yorgunluk, 2) Takım arkadaşları dün kendisine servis yapamadı! Ama Okan hoca, alternatifi olmayan bir oyuncuyu nasıl dinlendirsin! Bir de bu oyuncu İcardi olunca, Okan Buruk sonuna kadar haklı oynatmakta...