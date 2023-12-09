VAR Odası’ndan ‘Tahta’ gibi yorum

Galatasaray'ın sol kanadı, hızlı tren gibiydi. Barış Alper'in verdiği destek ve gerçek görev bölgesine dönen Kerem Aktürkoğlu'nun sol kulvara adeta bir ray döşeyip, hızlı tren gibi rakip kaleye sefer düzenlediklerini gördük. Sol kanada can katan Kerem'in İcardi ile uyumu da muazzamdı. Kerem'in attığı golde İcardi'nin asisti derslikti. İcardi dün gol atmaktan daha çok gol attırmayı düşündü ama penaltıda topu filelere yapıştırıp tribünleri coşturdu. Büyük futbolcu İcardi! Harika bir maç çıkaran Mertens, Magomedaliyev'in koruduğu kaleye adeta füze gibi şutlar gönderdi, oyun aklı oldu... Maçın genelinde iyi bir yönetim gösteren hakem Abdulkadir Bitigen, Nelsson'un pozisyonunda 'VAR'ın kurbanı oldu' diyebiliriz. 'Kurbanı oldu' diyorum çünkü Nelsson, pozisyonda zaten toptan kollarını korumak için vücudu birleştiriyor, düşerken de dirseğini (mecburen) yere koyunca sol kolu açılmış gibi görünüyor. Aslında düştüğü anda da kolları birleşik... Ama dirseği havada kaldığı için top gelip çarpıyor. El-kol, topa gitmiyor! Hakeme ve VAR'a göre Nelsson, düz bir kalas gibi, düz bir tahta gibi düşmeliydi. Çünkü tahta ve kalasta kol yok! Buna penaltı diyorsanız, Samet Akaydın'ın pozisyonuna neden 'penaltı' diyemediniz ey hakemler! Sizi gidi çifte standartçılar sizi!

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Galatasaray'ın ikinci yarıya öyle bir başlangıcı oldu ki... Tete'nin bazukası, İcardi'nin şutunun Svensson tarafından çizgiden çıkarılışı... Kerem'in üç metreden topu auta atışı... Direkten dönen toplar! Gümbür gümbür Adana Demirspor kalesine gitti Galatasaray... Galatasaray, girdiği pozisyonlardan sonuç alamadıkça, Adana Demirspor, özellikle Yusuf Sarı'nın etkili bindirmeleri ile Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu. 69'da kaleci çıkmış, kale bomboş ve Tete topu auta attı. Kaçırmak daha zordu. Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, Svensson ve Semih Güler harika bir maç çıkardı. Uzatma anlarında kazanılan penaltı ve İcardi'nin penaltı golü, Cimbom'a farkı getirdi. Galatasaray'da bir gol, bir asistle Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Mertens, İcardi ve Boey yürek savaşçıları gibiydi. Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi başardı. Kopenhag maçı için moral depoladı. 15 maçta toplanan tam 40 puan! Daha ne olsun! Muazzam!