Gördünüz mü Abdülkadir’i!

Neden Onuachu, Visca, Trezeguet ya da Bakasetas demiyorum da Abdülkadir Ömür diyorum… Nedeni şu: Gaziantep deplasmanında ilk yarım saatte yine sahada bocalayan bir Trabzonspor vardı. Ömür, kötü futbola başkaldırarak, takımını ateşledi… Abdülkadir Ömür, bu sezon her maçta yaptığı işlerin ekstrasını yaptı Gaziantep'te! Savunmaya geldi top çıkardı, yeri geldi stoper oldu, yeri geldi ön libero, yeri geldi 10 numara oldu, oyun lideri oldu, asist yaptı, etkili pasları ile takımını atağa kaldırdı, Trabzonspor'u sırtladı! Takım arkadaşları da Abdülkadir Ömür'ün futboluna ayak uydurunca 30. dakikadan sonra Trabzonspor, Fırtına gibi esmeye başladı. 30 ile 45 arasında Onuachu kafa vuruşları ile rakip kaleyi adeta dövdü ama kaleci Nita, panter kesildi, mucizevi kurtarışlar yaptı.

Visca da dün sağ kanattan hızlı bir tren gibi etkili bindirmeler yapıp, Onuachu'nun kafasına enfes ortalar yağdırdı. Bu sezon ilk kez Visca bu kadar etkili bir futbol ortaya koydu. 3. golü de hazırlayan isim oldu. Visca dün bizlere Başakşehir'deki futbolundan kesitler sundu! Abdullah Avcı'nın Mendy'yi stopere çekmesi, nokta atışı bir hamleydi. Sivasspor maçında Baniya sakatlandıktan sonra stopere geçmiş, hatasız oynamıştı. Fransa'da Ligue 1'de (Nantes'ta) 12 kez stoper oynamışlığı vardı zaten Mendy'nin. Dün defansta güven verdi, Denswil'i de eğitti resmen! Onuachu, dün gol atmadı ama rakip savunmayı yıktı geçti, muazzam kurtarışlar yapan Nita'ya nefes aldırmadı! Yerine giren Enis Destan, Trezeguet'nin ağlara gönderdiği 3. golden önce harika bir kafa vuruşu yaptı. Enis, toplara Fatih Tekke gibi çok iyi kafa vuruşları yapıyor!

Çok büyük golcü olacak. Yetenek, zeka, fizik, hız hepsi var Enis'te! Haftalardır çok kötü oynayan Bakasetas, sağ ayakla güzel bir gol attı. Ama eski formunun gerisinde Baka! Gaziantepspor'un kaleci Nita'dan sonra en etkili ismi Dragus, müthiş bir frikik golü attı. Trezeguet de maçın etkili isimlerinden biriydi ve 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Dün Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynadı. Sahada yardımlaşma üst düzeydeydi. Yavaş oyun, hızlı oyuna evrilince art arda güzel goller geldi. Visca'nın kanadı iyi çalışınca, tarihi farka gidecek pozisyonlar buldu bordo-mavililer! Trabzonspor'un bir oyun liderine ihtiyacı vardı. Oynadığı muazzam futbolla Abdülkadir Ömür, 'O lider benim' dedi! Dün Hamsik performansı ve zekası gördük Abdülkadir'de… Helal olsun sana Abdülkadir Ömür! EURO 2024'te Montella'nın en büyük silahlarından biri olacak Abdülkadir Ömür… Bir sözüm de Abdülkadir Ömür'ü eleştirenlere olacak: 'Gördünüz mü Abdülkadir Ömür'ü! Gözlerinize inen perdeyi kaldırın da onu iyi izleyin!'