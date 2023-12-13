Mehmet Büyükekşi'nin gözlerinden okudum

Bir martı uçak düşürür… Masum bir hakeme atılan tokatın da hesabı sorulur! CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi anında harekete geçtiler. 'Koca Utanç Yumruğu'nun ardından kararlılıkla o kadar hızlı hareket ettiler ki, helal olsun! En değerli hakemimiz Halil Umut Meler'i gaddarca yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yerde kıvranırken onu canice tekmeleyen 2 kişi daha tutuklandı. Ülke olarak tek ses, tek yürek olduk. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı lanetledik. Çünkü bu yumruk hepimize atıldı! Bu bir milat! • Perde arkasından Türk futbolunun hassas ayarları ile oynayanlar, • Sahalarda şiddetin kol gezmesinde başrol oynayanlar, • Konuşmaları ile şiddeti körükleyenler, • Hakemleri hedef gösterenler, • Kendi başarısızlıklarını örtmek için hakemleri acımasızca eleştirenler, • Futbol camiasının içinde bulunup yüklü miktarda bahis oynayanlar, Sizler de hesap vereceksiniz! Türk futbolunda köklü bir temizlik istiyoruz! Çekin kirli ellerinizi bu güzel oyundan! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Pislikler halının altına süpürülmeyecek. Ben bu kararlılığı, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gözlerinden okudum! Mehmet Büyükekşi, adeta bir dağı devirip 2032'yi almış; A Milli Takımımız'ı EURO 2024'e götürmüş çok başarılı bir başkan… Başkan Büyükekşi'nin buğulanan gözlerindeki kararlılık ve öfke, çok şeyler anlatıyor! Türk futbolunun marka değerine zarar veren her kim olursa olsun, bundan sonra ağır faturalar ödeyecek. Yıllardır perdenin arkasında yer alıp, Türk futbolunun canına okuyanlar yakında hesap verecek. Futbolumuzda 'temiz eller operasyonu' için düğmeye basıldı! Sonuna kadar destekliyoruz sizi Sayın Mehmet Büyükekşi!