Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri dönüyor!

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri dönüyor!

Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri döneceğini açıkladı. 37 yaşındaki boksör, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, boksu özlediğini ve yeniden mücadele etmeye hazır olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 09:37
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri dönüyor!

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri döneceğini duyurdu.

Fury, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 o yıl. Mac'in dönüşü. Bir süredir uzaktaydım ama şimdi geri döndüm. 37 yaşındayım ve hala yumruk atıyorum. Adamların suratına yumruk atmaktan ve bunun için para almaktan daha iyi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Aralık 2024'te, Ukraynalı Oleksandr Usyk'a ikinci kez yenilen Büyük Britanyalı sporcu mağlubiyetten bir ay sonra boksu bıraktığını açıklamıştı.

İki kez ağır sıklet dünya şampiyonu olan 37 yaşındaki boksör, ilk kez 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek bu ünvanı elde etmişti.

