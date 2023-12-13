Bekle bizi gerçekçi hedef!

Parken'de adeta bir satranç maçı gibi bir ilk 45 oynandı. Kopenhag, ilk bölümde Angelino'nun kanadından etkili olmaya çalıştı. Sonrasında Galatasaray oyunda dengeyi kurdu. Ancak iki takım oyuncuları da kontrollü oyunun dışına çıkmadı. Çünkü kazananın gruptan çıktığı bir maçtı. Bu nedenle iki takımın da kaleyi bulan isabetli şutu yoktu koca 45 dakikada. Kopenhag, sinir bozucu bir futbol oynuyor, tam da Galatasaray'ın istemeyeceği bir futbol. Bu sinir bozucu oyun, Galatasaray'ın da futbolunu olumsuz etkiledi. Kopenhag, ikinci yarıya hızlı başladı. Bu dakikalarda uzun süre (gole kadar) savunmada hata yapmadık. 58'de yediğimiz gol, Boey'in kanadından geldi. Boey çok önde kaldı. Davidson Sanchez, kademeye giremedi. Abdülkerim de golü atan Lerager'i kaçırdı ve yenik duruma düştük.

Bu golden sonra Okan hocadan Mertens, Ziyech ve Bakambu hamleleri geldi. Galatasaray bu değişikliklerden sonra daha fazla önde oynamaya başladı. İcardi'nin nefis pasında Kerem, kale önünde topu auta attı. Kerem ve Ziyech ile rakip kaleyi zorlamaya başladık. İcardi'yi o kadar iyi marke etti ki Kopenhag savunması. Oysa Bakambu ve Kerem, İcardi'ye biraz daha yakın oynasa kapalı savunmayı aşıp gol bulabilirdik. Son saniyelerde öyle bir gol kaçırdık ki, az daha kalpten gidiyorduk... Maskeli Grabara panter kesildi. Son bölümde bütün riskleri aldık ama bir türlü fileleri havalandıramadık. Galatasaray, kazansaydı hem gruptan çıkacaktı, hem de 12.4 milyon Euro'yu kasasına koyacaktı. Bayern Münih ve Kopenhag gruptan çıktı. Galatasaray 3. oldu ve Avrupa Ligi Play-Off turundan yoluna devam edecek. Zaten hedef, Avrupa Ligi Şampiyonluğu değil miydi! Haydi Galatasaray! Avrupa Ligi Kupası seni bekliyor!

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