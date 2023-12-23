Durmak yok yola devam!

YANGINA benzin bidonları ile gidenler;

Türk futbolunu karıştırmaya çalışanlar;

TFF Başkanı gitsin diye operasyon çekenler;

Yine kaybettiniz beyler!

İyiler daima kazanır!

Birliğe, kenetlenmeye, omuz omuza mücadeleye saygı duyun!

Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a 'Biz omuz omuzayız, biz bir aradayız, birlikteyiz' dediği için;

TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye 'Biz büyük bir aileyiz.

Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz.

Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz' dediği için teşekkür ederiz!

Dünkü Riva'daki futbol ailesinin toplantısından sonra Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor!

Dün Riva'da Türk futbolunda altın bir çağın ilk temelleri atıldı. Durmak yok; yola devam!