Böyle taraftarlık olmaz!

Trabzonspor, Başakşehir karşısında neden bu kadar ürkek bir futbol oynar ki! Hem de evinde, taraftarının önünde mücadele ediyorsun! Galip gelmek için gole ihtiyacın varken, Onuachu'yu çıkarıp, Enis Destan'ı oyuna almak doğru mu? Geride kalan maçlarda Onuachu-Enis ikilisinin ne kadar etkili olduğunu, Enis'in Onuachu'nun verimini artırdığını gözlemlemedik mi! Visca neden çıktı onu da anlayamadım... Trabzonspor, son haftalarda sahada savaşmıyor, oyuncular yeteri kadar koşmuyor, sahada forması terlemeyen oyuncular bile var. Buna rağmen Başakşehir karşısında çok gol pozisyonuna girdi Trabzonspor! Mendy sahanın en iyisiydi... Golünü attı, defansta tek başına savaştı durdu.

Tribüne gelen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı, kötü futbolun faturasını Abdülkadir Ömür'e kesmiş adeta... Trabzonspor taraftarı, 'öz evladını' oyundan çıkarken protesto ediyor. Oysa Abdülkadir Ömür'ün morale ihtiyacı var. Böyle davranarak, elinizdeki en yetenekli yıldızınızı küstürüyorsunuz! Böyle taraftarlık olmaz! Ömür size şampiyonluk yaşatmadı mı! Ne çabuk unuttunuz o günleri... Sanki takım sahada uçuyor da bir Abdülkadir Ömür yürüyor! Ayrıca dün kötü mücadele eden takımın en iyilerinden biriydi Abdülkadir... Ömür, bu takımın galip gelmesini sizden daha çok ister beyler! Lütfen sabırlı olur ve bu takıma destek verin!

Başakşehir iyi savunma yaptı, oyunu soğuttu, Trabzonspor da bu tuzağa düştü. Trabzonspor sahada savaşmıyor, koşmuyor... Bu futbolla kazanamazsın elbette... Trabzonsporlu oyuncular, hazırlık maçı havasında mücadele etmeye başladı. En kötüsü bu... Pas oyunu, kontrollü oyun; yana geriye oyun, yavaş oyun... Kısacası üretkenlikten uzak, seyir zevki olmayan bir futbol oynuyor Trabzonspor! Ocak ayında 3-5 transfer yapsanız da değişen bir şey olmaz! Trabzonspor, prese dayalı tahrip gücü yüksek bir futbol oynamalı... Eldeki mevcut kadro da bu futbolu oynayabilir. İnanırsan, çok çalışırsan başarırsın!