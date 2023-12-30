Bir operasyon daha!

Dün saat 16.30'da maçın oynanacağı Alawwal Park'a adımı attım. Yayıncı kuruluş olduğumuz için A Spor'dan saat 17.00'den 22.00'ye kadar yayın yaptık. Tam 5.5 saat ayakta saha kenarındaki çimlerin üzerinde görevimizi yaparken, soğuk Riyad akşamında adeta buz tuttuk. İzleyicilerimize doğru bilgiler vermek için. Resmi kaynaklardan gelen açıklamayı vermek için. Bir yayıncı kuruluş, varsayımlar üzerinden yorum ve haber yapmaz. Evet sosyal medyada o saatlerde birçok iddia dolaşıyordu. Hiçbir şey daha net değildi. Ben ve yanımdaki yorumcu arkadaşlarımı, neden bu konulara girmiyorsunuz diye eleştirdiniz. Hakaretler ettiniz. Ama TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklaması bizleri haklı çıkarır cümlelerden oluşuyordu.



'Bazı aksaklıklar yüzünden kulüplerimizle aldığımız ortak karar nedeniyle maçı ileri bir tarihe erteledik.' Beni eleştiren bin yıl yaşasın! Ama hakaretlerinize ne demeli! Yahu bir durun, sakin olun! Taa Amerika'dan maçı izlemeye gelen taraftarlar bile olaya sizin kadar tepki vermedi. Bizler de sizler kadar Atatürkçü'yüz beyler! 40'tan fazla eğitim kitabı yazdım. MEB onaylı. O kitaplarımı açıp okursanız, beni eleştirdiğiniz için utanırsınız! Futbolumuzda son dönemde yaşanan olaylarla ilgili benim genel görüşüm şudur: Perde arkasında oyunlar oynanıyor! Birileri TFF'ye operasyon çekmeye devam ediyor! Bir taraftan da futbol üzerinden ülkeyi kaos ortamına sürüklemek de var işin içinde!