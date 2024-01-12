Futbol kaşifi

Trabzonspor iyi oynamıyor ama kazanmasını biliyor. Futbol sonuca odaklı bir oyun... Abdullah Avcı bu felsefe ile sahaya çıkıyor. Türk futbolunun 'puan kaşifi ve galibiyet sihirbazı' Abdullah Avcı! Trabzonspor taraftarı, ilk başlarda oynanan oyuna tepki gösteriyordu. Ama art arda alınan galibiyetler, Trabzonspor taraftarını mutlu etmeye başladı. Takım kazandıkça öz güveni de yükselmeye başladı. Sahadaki oyuncular, panik yapmıyor, golün ve galibiyetin geleceğini biliyor. O yüzden sabırlı ve risksiz futbol oynuyor Trabzonspor.

Trabzonspor duran topları çok iyi kullanıyor. İlk yarıda atılan iki gol de duran toplardan geldi. Benkovic'in golünde Bakasetas, Onuachu'nun sayısında da Visca'nın imzası vardı. Benkovic, Samsunspor karşısında savunmayı toparlayan isimdi. Mendy ve Berat, çok fazla öne doğru oynamıyor, öyle olunca da hücum aksiyonları ve süratli bir oyun ortaya çıkmıyor. Çünkü Eren ve Fountas'ın çok fazla hücuma katkısı yok. Visca'nın kanadından etkili olmaya çalışıyor bordo mavililer. İlk yarıda Onuachu'nun kafasına iki orta yapıldı. Birinde top çizgiden çıkarıldı. Diğer orta ise gol oldu. Trabzonspor'un elinde adeta altın yumurtlayan bir tavuk var. Ceza sahasına ne kadar orta gelirse, o kadar fazla skor üretir Trabzonspor!

Trabzonspor taraftarı, takımına daha fazla destek vermeli. Sonuç ise sonuç, galibiyet ise galibiyet! Daha ne istiyorsunuz! Doldurun tribünleri! Şampiyonluk sezonunda adınız dünyadan-yıldızlara kadar 'İşte evrendeki en büyük şehir takımı ve taraftarı' diye yazılmadı mı! Trabzonspor ikinci yarıda daha fazla rakip kaleye gidince üst üste pozisyonlar buldu. Son haftalarda Visca'nın yükselen bir formu var. Dün yine büyük işler yaptı. 108 asiste ulaşarak Alex de Souza'yı yakaladı. Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla, maçı tribünden izleyen Montella'ya 'EURO 2024'te kale benim' der gibiydi.

Samsunspor kalecisi Okan Koçuk da tarihi farkı önledi. Özellikle de Visca'nın füze gibi şutlarında kalesinde devleşti. Bir sözüm de Bakasetas'a. Haftalardır iyi oynamıyorsun. Riske girmiyorsun. Gideceksin tamam da... O yaptırdığın penaltı ne öyle! Sen gittiğin takımda çok ararsın Trabzon'u çok! Trabzonspor, yavaş yavaş kazanmayı alışkanlık haline getiriyor. Bu alışkanlık, aynı zamanda iyi futbolun da habercisi...