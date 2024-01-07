Puan avcısı

TRABZONSPOR, ilk yarıda temposuz, yavaş, yana-geriye futbolu ile izleyenlerin adeta uykusunu getirdi.

Ama karşısındaki Ankaragücü de o kadar etkisizdi ki kötü futboluna rağmen Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Trabzonspor, ilk 25 dakikada rakibi ile ikili mücadeleye girmeden futbol oynayan bir takım görüntüsündeydi.

Yana-geriye paslar, son derece yavaş bir oyun, koşmak yerine topu koşturma anlayışı, sıkıcı bir futbolu da beraberinde getirdi.

Onuachu, Mujakic'in sıkı markajından kurtulup pozisyona girmekte çok zorlandı.

Kenar oyuncuları Fountas ve Visca da Onuachu'yu topla buluşturacak ortalar yapamadı.

Zaten kenar bekleri Eren ve Larsen hücuma destek veremiyor.

İleri çıktıklarında da kötü orta yapıyor bu ikili.

Ankaragücü'nde Efkan'ın hatası, Trabzonspor'a golü getirdi. Kötü oynayan Trabzonspor'da Visca ağları havalandıran isim oldu.

Trabzonspor, Ankaragücü ile oynarken kontratak futbolu oynamamalı. Dikine oyun felsefesi ile oynamalı. Pres yapmalı, çok koşmalı, sahada savaşmalı.

Trabzonspor'un oyun kimliği bunu gerektirir. Ayrıca bordo mavililer, ileride çoğalmayı bir türlü başaramıyor. Hücumcular, birbirinden çok uzak oynuyor.

Ankaragücü de ilk 45'te Efkan ve Ali Kaan ile Trabzonspor kalesini yokladı.

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Trabzonsporlu futbolculara Gökdeniz Karadeniz'i, Yattara'yı izletmeli Abdullah hoca. 'Futbol nasıl dikine oynanır?' Gökdeniz'in maçlarından, 'Nasıl rakibin üzerine gidilip, çalım atılır?' Yattara'nın futbolundan gözlemlesin mevcut kadrodaki hücumcular...

Trabzonspor ikinci yarıya da ağır tempoda ve kontrollü bir oyun anlayışı ile başlayınca, Ankaragücü skor üretmek için pozisyonlar bulmaya başladı.

Cephas ve Morutan'ın şutlarına Uğurcan geçit vermedi.

Tamam Trabzonspor'un kadro kalitesi düşük olabilir...

Ama bu kadrodan böyle vasat bir futbol da çıkmaz.

Trabzonspor sadece puana ve sonuca endeksli bir futbol oynamamalı.

Maçta Trabzonspor adına en pozitif aksiyon, 73'te Visca'nın getirip, Onuachu'yu golle burun buruna getirdiği pozisyondu.

Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda oyun lideri olarak Visca sahneye çıktı. Golünü attı, hücum aksiyonlarında başrol oynadı.

Abdullah Avcı oyuna müdahalesini 83'te yaptı.

Onuachu ve Fountas'ı kenara alıp, Enis Destan ve Bardhi'yi sahaya sürdü.

Enis Destan, bu takımda daha fazla süre almalı. Hava toplarına müthiş kafa vuruşları var.

Trabzonspor, kötü futbola rağmen galip gelmesini bildi.

Abdullah Avcı, Türk futbolunun 'puan avcısı' olduğunu bir kez daha belgeledi...