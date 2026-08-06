Şimdi oldu!

Doğru tektir arkadaş! "Çok sevdiklerinle" değil doğru oyuncularla sahaya çıkardan kolayca doğruyu buluyorsun. Oyun hızı yükseliyor, pas kalitesi artıyor, akan oyunda goller bulmaya başlıyorsun. Sözüm elbette İsmail hocaya... Bak hocam kafa karışıklığına hiç gerek yok. Bu takımda öncelikle 11'e yazacağın oyuncular o kadar belli ki!

Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood ve Kerem. Bunları yazdıktan sonra gerisine bakacaksın. Sturm Graz; genç, enerjik ancak çok tecrübesiz. Aradaki kalite farkı karşılaşmanın her anında açıkça görüldü. Ön alan presini çok iyi yapan sarı- lacivertliler, rakibin rahat pas yapmasını engelledi. Bir tarafta Kerem diğer tarafta Greenwood, Graz ekibine zor anlar yaşattı. Bakın dün Greenwood'un yüzde 50'sini izlediniz. Güveni kendine geldikçe yakaladığı 1'e 1'lerde neler yapacağını göreceksiniz. Şu anda alışma dönemini geçiriyor. Kondisyon olarak çok iyi durumda değil.

Kerem'i Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar istekli ve iyi gördüm. Leao haberlerini duyunca belki de pabucun pahalı olduğunu anlamıştır. Şaka bir yana Fenerbahçe'nin iyi bir Kerem'e çok ihtiyacı var. Bu skor bence turu geçmeye yeter. Maçın sonlarına doğru gereksiz pozisyonlar verdik. Sturm Graz belki bu maçta sistemini çok bozmadı ama rövanşta gole ihtiyaçları olacağı için mecbur önde oynayacaklar. Dolayısıyla 2. maçın da favorisiyiz.