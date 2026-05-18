İyi tatiller!

Ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum. Aklımdan bir sürü şey geçiyor ama buraya yazamam!

Tamam Eyüpspor'un mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Bu yüzden daha konsantre olduklarını kabul ediyorum.

Bu kadar umursamaz futbolu ise asla kabul etmiyorum.

Bu arada Eyüpsporlu futbolcuları canı gönülden tebrik ediyorum.

Çok zor bir fikstürden kazanarak çıktılar.

Ve ligde kalmayı analarının ak sütü gibi hak ettiler.

Gelelim Fenerbahçe'ye… Zaten şampiyonluk kaybedildiğinden beri kimse ne yapacağını bilmez halde… Zira yeni gelecek yönetim dün sahada olanların bence yüzde 90'nını göndermek zorunda.

Kadro kalitesi; özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren iyice düştü.

Bu kadar kalabalık oyuncu grubunu nasıl eleyecekler, nasıl yeni transferler yapacaklar bilemiyorum.

Şu tabloda yeni sezonda yine Galatasaray favori olacak gibi görünüyor.

İnanın Trabzonspor'un bile daha aklıbaşında kadrosu var.

Bir takımın tandeminde Yiğit EfeÇağlar, kaledede Mert Günok varsa o takımın gol yememe ihtimali var mı Allah aşkına? Fenerbahçe bu kadroyla iyi yarıştı ve sezonu 2. bitirebildi vallahi!

Sarı-lacivertlilerde 37 futbolcu var.

Bu kalabalıktan çabucak kurtulmalı ve kadro kalitesi yukarıya çekilmeli.

Son dakikalarda tribünlerin meşhur, "Formayı çıkarın…" tezahüratıyla kendine gelen Fenerbahçeli oyuncular arka arkaya golleri buldu.

Şunu unutmasınlar; bazıları yeni sezonda Fenerbahçe formasını artık rüyalarında görecek.

Hadi iyi tatiller!