Anasayfa Yazarlar Emre Bol Yine ikinci!
Emre Bol

Emre Bol

10 Mayıs 2026

Yine ikinci!

Gözler Konya'da kulaklar İstanbul'daydı. Hele öne geçtikten sonra gelen Antalyaspor golü herkesin aklına, "Olabilir mi acaba?" düşüncesini getirdi. Ama bunu kimsenin dillendirmediğine yüzde 100 eminim. Konyaspor ligin iyi takımlarından… Fenerbahçe'nin Guendouzi- Kante orta sahası önümüzdeki sezon aynen devam etmeli. Zira orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fred biraz kaleye yakın oynayınca daha etkili oldu ve goller attı. Yine de kredisi bence bitti. Galatasaray maçında skorlar geldikçe Fenerbahçe gaza bastıkça bastı. Kolay galibiyet oldu.
Talisca en önde gibi göründe de aslında 10 numara pozisyonda gibi oynadı. Yani Fenerbahçe dün sahada 4-6-0 gibiydi. Talisca kaleye ne kadar uzak oynarsa o kadar etkili oluyor. Galatasaray'ın inanılmaz maçı kazanmasıyla şampiyonluk hayalleri sona erdi. Artık yeni sezonun planlamalarının yapılması lazım. Yeni gelecek yönetimin işi gerçekten çok zor. Umarım aynı hatalar tekrarlanmaz. İkinci bitirmekten gına geldi. Nasıl bir takım kuruluyorsa ne 3. ne de şampiyon olabiliyor! Anlamadım gitti!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir.
