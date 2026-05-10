Fatih Tekke

üper Lig'in son derbisi ama iki takımın da iddiası bitmişti.

Sadece Trabzonspor'un yine çok az da olsa ikincilik şansı vardı.

Ama gazı kaçmış bir karşılaşma görüntüsü vardı.

Beşiktaş hemen hemen tam kadro ile mücadeleye başlarken, rakibi bordo-mavililer sakat, cezalı ve hafta içi Gençlerbirliği ile oynanacak kupadaki yarı final maçını düşünerek üç önemli oyuncusunu kulübeye çekti.

Bir de kaleci Andre Onana oyun başında sakatlanınca yerine 19 yaşındaki genç kaleci Ahmet Doğan oyuna girdi.

Böyle bir ortamda siyah-beyazlılar pozisyon üretmekte zorluk çekti.

Esasen bu maçta iki teknik direktörün arasındaki futbola bakış açısı net olarak ortaya çıktı.

Fatih Tekke'nin farkı ne mi Sergen Yalçın'a göre?

Herkesi hedefe koyan değil, birleştirici.

Agresif değil, sakin ve neyi nasıl yapacağını bilen.

Kriz yaratan değil, ona ve probleme çözüm arayan.

Gereksiz konuşan değil, bilgi veren, bilgilendiren.

Bahane üreten değil, maharet üreten, çalışmaya ve gelişmeye inanan.

İşte tam bu yüzden oyuncu endeksli değil, antrenör eksenli bir takım ortaya çıkaran Fatih Tekke hoca bu ülkenin en değerli teknik direktörlerinin başında geliyor.