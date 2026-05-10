Eller alkışladı; diller onayladı!

Koşun haber verin tarihe! Şampiyon Galatasaray! Galatasaray, Rams Park'ta liderliği şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray bu sezon şampiyonluk için çok emek harcadı. Sarı-kırmızılı futbolcuların her maç üzerlerinden adeta yılların teri aktı. Her maçta yeni bir çılgınlık, yeni bir başarı hikayesi yazdılar.





Maç başlangıçlarında sarı-kırmızılı futbolcuların gözlerindeki galibiyet alevini ve hırsını gördük. Sahada adım atarken sanki havada yürüyor gibiydiler. Sanki daha önceki hiçbir gerçeğe benzemiyorlardı. Hepsinin bedenine aynı ruh girmiş gibiydi! Şampiyonluk ruhu! Koca bir sezonun meyvelerini dün Antalyaspor karşısında topladı Galatasaray! Sarı-kırmızılı kahramanlar, masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştüler.

Üst üste dört yıldır 35 milyon Galatasaray taraftarına Binbir Gece Masalı gibi sezonlar yaşatıyorlar. Sanki suda sönmeyen akşam güneşi gibiydiler. Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha! Bu sezon da Süper Lig'de yüreklerin gönderine yine Galatasaray bayrakları çekildi. Gökyüzü kırmızı; Güneş sarı... Altın alkışlar Galatasaray'a... Emek, alınteri ve takım bütünlüğü, camia bütünlüğü Galatasaray'ı bu sezon da mutlu sona ulaştırdı. Gözleri şampiyonluktan başka hiçbir şey görmeyen futbolcular topluluğu: İşte Galatasaray!





Tarihi şampiyonluklar serisinin üzerinde en büyük hak sahibi Okan Buruk! Bu sezonun da şampiyon teknik direktörü Okan Buruk! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk, adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsledi. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Futbolculuğunda Galatasaray'ın dört yıl üst üste şampiyonluğunda başrol oynayan adam! Teknik direktörlük döneminde de Galatasaray'ı üst üste dört yıl şampiyon yapan yine o adam! Oscar gecesinin altın teknik adamı Okan Buruk! Kendisine alkışlarımızı gönderiyoruz.

Osimhen; iğne deliğinden fil geçiren adam! Barış Alper Yılmaz: Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyfendisi! Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı gollerden sonra omuzlarına çıkan takım arkadaşlarını taşıyan bir yük treni! Torreira! Smokinle değil formayla sahaya çıkan bir işçi! Galatasaray tribünlerini birleştiren bir atom karınca... Leroy Sane: Ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti. Yunus Akgün: Ayakları ile resim çizen futbol ressamı. İcardi: Tam bir futbol ve gol profesörü. Dünkü şampiyonluk maçında Kaan Ayhan'a attırdığı golde Messi'den kesitler sundu. Uğurcan Çakır: Her maçta arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Formasının içine yüreğini de koyan kaleci. Galatasaray'ın bu sezonki lig şampiyonluğunun KOD ADI ise 26! Eller alkışladı... Diller onayladı... Aslan Cimbom mührünü bastı... ŞAMPİYON GALATASARAY!