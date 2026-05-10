Tribüne kulak verin

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda elenmenin yaşadığı üzüntünün ardından artık sezonun son iki haftasına girerken evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İki takımın da sıralama anlamında konumu garanti. Trabzonspor'da eksikler oldukça fazla ve Fatih Tekke de maç öncesi yaptığı açıklamada ilk 11 kurmakta zorlandıklarını söylemişti. Beşiktaş'ta ise tepkilerin olacağı bir maçtı çünkü tribünler protesto gerçekleştireceklerini açıklamışlardı. Maç da bu havada başladı. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlamasıyla birlikte sahaya sırtlarını dönerek futbolcuları protesto etti. Trabzonspor maça ise şanssız başladı, çok erken dakikalarda yaşanan sakatlık sonrası kaleci değişikliği geldi. Maç hızlı başladı. Orkun Kökçü penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ama bu skor hiç de uzun sürmedi.



Yalnızca 1 dakika sonra Trabzonspor eşitliği yakaladı. Beraberlik golünün ardından Beşiktaş daha fazla topa sahip olan ve hücumu düşünen taraf gibi oynadı ama ilk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya da üretmekte zorlanarak başladı. Aslında sezon boyunca Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri, topa sahip olduğu anlarda hücum organizasyonlarında yaşadığı sıkıntılar oldu. Bu maçta da zaman zaman bunu net şekilde gördük. Dakikalar 60'ı gösterirken tam da bu senaryoda "Bende yok" denilen Muçi sahneye çıktı ve Trabzonspor'u öne geçirdi. 14 gol, 7 asistlik katkı yapan oyuncu için sezon içinde yapılan yorumları şimdi tekrar düşünmek gerekiyor. Golden sonra Sergen Yalçın kulübeye dönerek hamlelerini yaptı. Hakkı yenen oyuncuların başında gelen Jota'yı oyuna aldı. Beşiktaş tribünleri maç boyunca "Sergen Yalçın istifa", "Yönetim istifa" tezahüratları yapmaya devam etti. Beşiktaş camiası son yıllarda dördüncülüğü kabul etmiş gibi bir görüntü veriyor. Oysa Beşiktaş'ın hedefi bu olmamalı. Bu konuya hafta içinde detaylı şekilde değineceğim.