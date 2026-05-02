Akıllar kupada

Beşiktaş, Karagümrük beraberliğinin ardından dört gün arayla ikinci maçına deplasmanda Gaziantep karşısında çıkıyor. Beşiktaş sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Hem maç temposu hem de salı günü esas hedefimiz olan Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'la karşılaşacak olmamız, bu maçta doğal olarak rotasyon yapmamıza sebep oldu. Ben de bunun doğru bir durum olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gelecek sezonun kadro yapılanmasında kalacak ve gidecek oyuncuların belirlendiği bu süreçte yedekleri görmek açısından da önemli bir maç. Beşiktaş, Gaziantep karşısında erken gol bularak maça başladı. Kristjan Asllani kornerde çok güzel bir orta açtı, Djalo kafayla topu Gaziantep ağlarına gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Erken gol bulmak önemliydi; Beşiktaş sekizinci dakikada öne geçti. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Kristjan Asllani penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda bir gol, bir asistle oynadı.



Djalo, Jota ve Salih Uçan da Beşiktaş adına ilk yarının iyilerindendi. Rotasyon olarak sahaya çıkan oyuncuların, düzenli ilk 11'de oynayan isimlerden daha istekli ve arzulu oynaması; hem forma bekleyen oyunculara hem de Sergen Yalçın'a verilmesi gereken net bir mesajdır. Beşiktaş formasını, bu forma için savaşan oyuncular giymeli. İkinci yarı iki takım adına da rölantide başladı ve bu şekilde devam ediyor. Yalnız Yasin Özcan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum; ortaya koyduğu oyun şu an için Beşiktaş seviyesinde değil. Eğer üzerine koymaz ve kendini geliştirmezse, Beşiktaş'ta kalması zor görünen oyuncuların başında geliyor. Bu eleştiri sadece bu maça özel değil; kendisine verilen süreyi iyi değerlendirdiğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanını kayıpsız geçerek artık odağını esas hedef olan Konya maçına çevirdi. Bu maçı da kazanarak adını finale yazdırması gerekiyor. Ardından kupayı alıp bu kötü geçen sezonun bir nebze de olsa telafi edilmesi şart.