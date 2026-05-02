Harika yedek Jota

Beşiktaş, özellikle son yıllarda galibiyete hasret kaldığı Gaziantep deplasmanında bu kez kolay ve farklı kazandı; hem de yedekleriyle… İlginç olan şu ki; yedekler, aslardan çok daha iyi bir görüntü ortaya koydu. En başta da Jota Silva… Diyeceksiniz ki, Jota yedek olacak oyuncu değil… Bence de öyle ama Sergen Yalçın'a göre tam bir yedek. Muhtemelen aldığı süre ve ortaya koyduğu gol katkısı anlamında ligin en başarılı isimlerinden biri olan Jota Silva, tıpkı vatandaşı Rafa gibi bir türlü Sergen hocanın gözüne giremedi!.. İlk yarıda inanılmaz bir enerjiyle sahanın her yerini kullanan, koşan, önde basan ve direkt kaleye giden bir Beşiktaş vardı. Goller de zaten bu yarıda geldi. Jota'nın penaltı kazandırdığı pozisyonda Cengiz'in verdiği harika pası da es geçmeyelim.



Sergen Yalçın'ın çok fazla şans vermediği isimlerden Djalo da dün sahanın en iyilerindendi ve açılış golünü attı. Djalo ile Silva'nın ortaya koyduğu performans adeta ilahi bir mesaj gibiydi… Tabii anlayana! Benzer şeyleri Taylan için de söylemek mümkün… Birçok sağ bekten daha kaliteli ayaklara sahip ama formayı ancak rüyasında görebiliyor. Nedense bir türlü kendini beğendiremedi. Evet, Beşiktaş deplasmanda kazandı ve en azından Avrupa trenine binmeyi büyük ölçüde garantiledi. Büyük bir başarı mı derseniz, elbette değil… "Beşiktaş ikinci olduğunda bile taraftarı tam anlamıyla mutlu olmaz. O nedenle bu koltukta oturuyorsan, en azından ilk 3'e giremediğinde ipin çekilir." Yanlış anlamayın, bunu ben söylemiyorum. Zamanında ekranlarda yorum yaparken bunu bizzat Sergen Yalçın söylemişti. Ne garip değil mi!?