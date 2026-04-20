Sergen the end!

Beşiktaş, önümüzdeki sezonu hatta sezonları kurtarmak istiyorsa bugünden tezi yok yeni bir teknik direktörle anlaşmalıdır. Yarın çok geç olabilir... Manzara gayet açık; oyunu okuyamayan, yanlışlarında inatla ısrar eden Sergen Yalçın ve avanesinden ne köy olur ne de kasaba...

Bir teknik adam düşünün; Cherny, Jota gibi oyuncuları yetersiz görüp Cengiz'e, El Bilal'e bel bağlıyor. Bir Beşiktaş efsanesi düşünün; Fenerbahçeli Cengiz'i kazanmaya hayatını adarken, Beşiktaşlı Rafa'yı anında gözden çıkarıyor. Kimse kusura bakmasın, Sergen milyonlarca Beşiktaşlı'nın gözünden de, gönlünden de düşmüştür artık. Gelelim maçı. İlk yarıda saman alevi gibi parlayıp sönen, kaleye gider gibi yapan bir Beşiktaş vardı. Samsunspor ise genellikle kontratak kolladı. Taktik ve teknik açıdan bu yarı için söylenecek fazla bir şey yok; vesselam...



Sergen kardeşim, ilk yarıdaki bu görüntüden memnun kalmış olacak ki iki gol yiyene kadar sahadaki kimseye dokunmadı... Oyuna hiç müdahale etmedi!

Samsunspor boş takım değil. Holse, Mouandilmadji gibi kaliteli ayakları, Emre Kılınç gibi kalbiyle beyni çelişmediği zaman iyi işler yapan bir kanat oyuncusu var. İkinci yarıda ev sahibi takım çok daha etkili oynadı. Önce Holse, sonra Coulibaly; aynı güzellikte vuruşlarla topu aynı çatala gönderdiler...

Oysa istatistiklere bakarsak, ligin en isabetsiz şut atan iki takımından biriydi Samsunspor!.. Bu ne yaman çelişki!.. Sonuç olarak Samsunspor galibiyeti hak etti.

Eğer oyunun kuytu köşelerine saklanmasalar, daha çok alkışlayabilirdik. Misal, Yalçın Kayhan diye bir oyuncuları var; oyunun başlamasını önlemek için resmen planjon yaptı... Komikti...