Kupa beyi!

Konu bir kupa maçıysa, geri kalan her şeyi bir kenara bırakıp turu kimin geçtiğine bakmalıyız. Çünkü asıl hedef budur ve hedefe kimin ulaştığı önemlidir. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u yenerek yarı finale yükseldi.

İki gün önce, kupa yolunda Kartal'ın karşısına çıkabilecek Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakipler vardı; ancak artık yoklar. Evet, her rakip önemlidir ve her maç zorludur ama geçmişe kıyasla yol artık daha açık.

Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor engelini de aşarsa kupaya uzanan yolda büyük bir avantaj elde edecek.

Gelelim maça… Siyah-beyazlı ekip, ilk dakikadan itibaren etkili bir oyun sergiledi ve golü erken buldu. El Bilal Touré'nin kilidi açmasının ardından Beşiktaş sakin kaldı; soğukkanlı bir oyunla kontrolü tamamen ele geçirdi.

Kaybedecek bir şeyi kalmayan Alanyaspor'un son 15 dakikadaki riskli oyunu da sonucu değiştirmedi. Kartal, rakibinin verdiği boşlukları iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirerek maçı kopardı.

Ardından Orkun'un jeneriklik golü ise adeta pastanın üzerindeki krema oldu.

Takım halinde yüksek tempoda koşan, iyi pas yapan, yardımlaşan ve oyun disiplinini koruyan Beşiktaş'ta; zaman zaman yapılan hatalarda kaleci Ersin'in kritik kurtarışları öne çıktı.

Savunmada Emirhan başta olmak üzere tüm oyuncular görevlerini başarıyla yerine getirdi. Hücum hattındaki isimler ise ya gol attı ya da asist yaptı.

Sezonu boş geçirmek istemeyen oyuncuların adeta uykudan uyandığı ve işin ciddiyetini kavradığı görülüyor. Bu gidişle Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'na uzanabilir.