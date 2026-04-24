Beşiktaş'ın lige kötü başlaması, şampiyonluk anlamında sezonu havlu atması sonrasında Türkiye Kupası bu sezon en büyük hedef oldu. Ligde dördüncülüğün korunabilecek durumda olması fakat bu kadar kötü geçen bir sezonun kupayla tamamlanması, Beşiktaş için Türkiye Kupası'nı bir kupadan fazlası haline getiriyor.

Salı günü Fenerbahçe'nin Konyaspor'a elenmesi, dün de Galatasaray'ın evinde Gençlerbirliği'ne kaybetmesi Beşiktaş'ın az da olsa yolunu açmış durumda. Az da olsa diyorum; çünkü özellikle tek maç eleme formatında da olsa hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunu bu hafta bir kez daha gördük. O yüzden Beşiktaş, ciddiyetini elden bırakmadan Alanyaspor karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırmalı.

Taraftar, olması gerektiği yerde takımının yanında; bu da şüphesiz Beşiktaş'a çok büyük güç katacaktır. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Beşiktaş, çok güzel paslaşmalarla El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu maçta atılacak erken bir gol, kilidi açma anlamında da çok etkiliydi.

İkinci yarıya toplu oynama anlamında etkili başlayan taraf Alanyaspor oldu. Beşiktaş oyunu biraz daha kendi yarı sahasında kabullenip özellikle ilk 20 dakika topu Alanyaspor'a bıraktı. Ardından Beşiktaş toparlandı ve oyun ortak hale geldi. Dakika 83'te siyah-beyazlıları rahatlatan gol, Oh ile geldi. 2 dakika sonra sahneye kaptan Orkun Kökçü çıktı ve attığı golle fark 3'e yükseldi. Yarı finalde Beşiktaş-Konyaspor karşılaşacak. Ama bu dakikadan sonra yarı finale uçan Kara Kartal kupanın 1 numaralı favorisi.