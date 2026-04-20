Sergen, sende Jota da mı yoktu?

Beşiktaş geçen hafta aldığı Antalyaspor galibiyetinin ardından bu hafta Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Samsunspor Avrupa'da iyi işler yaptı bu sezon. Tabii ki üç kulvarı aynı anda götürmek kolay değil; ligde yarıştan koptular, Avrupa'da ilk senelerinde iyi işler çıkarttılar. Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Beşiktaş dördüncü olursa buradan Avrupa'ya gitmeyi garantiler ama esas hedefin Türkiye Kupası olduğunu hem yazılarımda hem çıktığım televizyon programlarında bahsediyorum. O yüzden hafta içi karşılaşacağımız Alanyaspor karşılaşması oldukça kritik. Bugüne baktığımızda Beşiktaş ideal on biriyle sahada. Ama Jota geçen hafta gol atmışken ilk 11'de olmasını beklerdim. Beşiktaş ilk yarı özelinde topa sahip olsa da rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşma şansı yakalasa da sadece bir isabetli şut çekildi. İç açıcı bir ilk yarı göremedim Beşiktaş adına.



Samsunspor da yine aynı şekilde topu Beşiktaş'a bırakarak oynamaya çalıştı ama onlar da kazandıkları topları etkili kullanamadılar ve ilk yarı golsüz beraberlikle noktalandı. Bir futbolsever olarak ilk yarı çok fazla tat vermedi. Samsunspor ikinci yarıya hızlı başladı. Bu sezon Samsunspor adına beğendiğim oyunculardan olan Carlo Holse köşeye harika vurdu, burada kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Samsunspor bu golle 1-0 öne geçti. Tam bu golü yazarken Coulibaly ilk golün birebir aynısını atarak takımını 2-0 öne geçirdi. Arka arkaya bu kadar benzer iki gol yenmez.



Jota geçen hafta bu takımın en iyisiydi. Forma aldığı süre boyunca da elinden gelen en iyi performansı gösterdi. Sergen Yalçın seni severim bilirsin ama bir teknik direktör bu tip inatlaşmalara girmemesi gerekiyor, forma adaletini sağlaması gerekiyor. Ama Sergen Yalçın maalesef bunu başaramadı. Hayretler içinde kaldım. Kiralık, sezon sonu gidecek bir futbolcuya penaltı attırmak Sergen'e nasip oldu. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Yazımın başında da bahsettiğim gibi ilk hedefimiz kupa olmalı ama Beşiktaş'ın oynadığı oyun kupa için hiç ümit vermiyor. Güzel bir bahar gününde, uğurlu gelen Turgut'un yerinde kahredici bir maç seyrettim. Uzun yıllardır bu kadar kötü, bu kadar aciz bir Beşiktaş izlememiştim. Emeği geçenlere yazıklar olsun.