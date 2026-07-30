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Emre Bol

Emre Bol

30 Temmuz 2026

Fenerbahçe’yi beğenmedim

Fenerbahçe'ye maçın hemen başında piyango vurdu aslında. Kazanılan penaltıyla turun kapısı aralanmıştı. Ama sonrasında inanılmaz kötü oynayan bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Kalibresi bu kadar düşük rakip karşısında bu hallere düşmek yakışmadı. Sarı- lacivertlilerin oyun hızı o kadar yavaş ki; kontraya bile ancak 2 futbolcuyla çıkabiliyor. Rakip kaleye gidene kadar Gornikli oyuncuların hemen hepsi yerleşiyor. İrfan Can Kahveci en iyi döneminde dahi tartışılan bir oyuncuydu. Geçen sezon kiralığa gitti orada bile yedek kaldı. Depar atamayan kanat oyuncusu olur mu? Ya da adam eksiltemeyen?


İsmail Kartal bu oyuncuda bizim göremediğimiz neyi görüyor acaba? Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneden geride. Ne yaptın bu takıma İsmail hoca? İkinci yarı inanılmaz pozisyonlar verdik. Yapılan manasız değişikliklerden sonra özellikle son dakikalarda takımda skor üretecek adam kalmadı! Neyseki gol atmaya ihtiyaç kalmadı! Ben takımı beğenmedim dostlar. Bahane filan da dinlemek istemiyorum. Yapın transferleri, göndereceğinizi gönderin! Umarım takımdaki SOS sinyalini Fenerbahçe yönetimi de alıyordur. Yoksa yine bize hüsran, yine bize hasret var!

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