Bu oyunla Devler Ligi hayal olur!

Fenerbahçe maça iyi başladı, penaltıdan Talisca ile golü de buldu. Net pozisyonlara da girdi. Ancak ilk yarıda Fenerbahçe orta sahası o kadar vasattı ki, Gornik Zabrze'yi oyunun içine soktular. Asensio, Fred ve Guendouzi ikili mücadelelerde ayakta kalamadılar. Daha ötesi savaş vermediler. Fenerbahçe orta sahası ne hücuma ne de savunmaya yardım edebildi. Durum böyle olunca da ilk yarının uzatmalarında özellikle de uzatmaların son 8 dakikasında rakip oyunu tek kaleye çevirdi. Mert Günok üst üste müthiş kurtarışlar yaptı. Gornik, ilk yarının son 8 dakikasında yüzde 86 topla oynarken kalemize 5 şut attı. Gol adeta geliyorum derken, İsmail Kartal kenardan Fenerbahçeli futbolcuları ayağa kaldıracak hamleler yapamadı. 45+10'da Sacek'in golü hem Gornik Zabrze ve tribünlerini oyunun içine soktu. Fenerbahçe bu son bölümde Gornik gibi sıradan bir takımdan bu kadar baskı yememeliydi.

Oosterwolde'nin gergin ve sinirli ruh hali, hem kendisine hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Dünkü maçın ilk yarısında gördüğü sarı kart pozisyonu, yüreklerimizi ağzımıza getirdi. İlk yarıda İrfan Can Kahveci ise adeta sahada yoktu. Tel tel döküldü. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda net bir golü kaçırdı. Dönen topta rakip beraberlik golünü attı. İsmail Kartal baktı ki işler yolunda gitmiyor. İkinci yarıya başlarken ilk yarının kötü isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Asensio'yu kenara alarak, Greenwood ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Böylece ilk yarıda dirençsiz Fenerbahçe orta sahası güçlendi ve kendine geldi.

İkinci yarıda da Gornik baskısı devam etti. Sahada kaldığı süre içinde vasat bir futbol sergileyen Kerem, 70'te oyundan alınırken Musaba taze kuvvet olarak oyuna girdi. Fenerbahçe'de bütün hücum yükü Talisca'nın omuzlarında. Şutlar attı, hava toplarında etkili olmaya çalıştı. Ama görünen şu ki, Fenerbahçe'ye yıldız bir golcü şart. Bu arada ikinci yarıda İsmail Yüksek'in karşı karşıya pozisyonunda kaleci Schulze muazzam bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe, iyi oynamadı ama kaliteli bir takım olduğu için turu geçti. Turu geçmek güzel ama Fenerbahçe'nin savunmasındanhücumuna kadar sıkıntıları var. Dün gördük ki dünya yıldızı Greenwood da henüz hazır değil. Savunmada Ake ayakta kalan isim oldu. Şimdi Fenerbahçe'yi üçüncü eleme turunda Sturm Graz bekliyor. Çok daha güçlü bir takım Graz. Fenerbahçe'nin bu oyunu, Sturm Graz karşısında turu geçmeye yetmez! Fenerbahçe, dünkü oyununun çok üzerinde bir futbol oynamalı. Yoksa Şampiyonlar Ligi hayal olur!