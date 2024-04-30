Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Bayern Münih - Real Madrid (TV 8,5)

İngiltere - Championship

22:00 Coventry - Ipswich Town

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun
İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor?
DİĞER
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Nisan Salı bugün maç var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
AK Parti'de gözler MYK toplantısında! Hangi kademelerde değişim olacak?
Süper Lig devinden Altay bombası!
Bir Alman harikası G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Terim dönemi sona mı eriyor?
Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman?
HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mayıs ayı halka arz tarihleri
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Nisan rakamları
Deprem mi oldu son dakika 30 Nisan?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de mavi Ferrari! Miami'de mavi Ferrari! 10:11
Terim dönemi sona mı eriyor? Terim dönemi sona mı eriyor? 10:02
Yönetimden Onuachu harekatı! Yönetimden Onuachu harekatı! 09:56
Süper Lig devinden Altay bombası! Süper Lig devinden Altay bombası! 09:31
İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? 09:00
Cengiz için flaş karar! Kalan haftalarda... Cengiz için flaş karar! Kalan haftalarda... 09:00
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var? 08:27
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:12
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:11
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:05
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:04
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok 23:35