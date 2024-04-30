BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 22:00 Bayern Münih - Real Madrid (TV 8,5)

İngiltere - Championship 22:00 Coventry - Ipswich Town

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