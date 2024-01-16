Bu maçı taraftar aldı

Galatasaray'ın ilk yarıda Mertens'le bulduğu gol öncesinde faul kararı çıktı. Yanlış karar! Halil topu alırken Attamah'a faul yapıyor mu? Görüntülere baktığımızda Halil topa dokunuyor ve top Mertens'in önüne gidiyor. Bu pozisyonda gol kararı verilmeliydi. Kayserispor'un kazandığı penaltı öncesinde Bahoken'in estetik dokunuşunda top, Abdülkerim'in eline çarpıyor. Atilla Karaoğlan, VAR'a giderek penaltıyı verdi. VAR'a gitmeye bile gerek yoktu. Çünkü net penaltıydı zaten. Ama Bahoken'in yavaş ve köşeyi göstererek yaptığı vuruşu, Muslera kurtardı. Galatasaray'ın neredeyse bütün pozisyonlarının altında Mertens'in imzası vardı. Zaha, Gökhan'ı bir türlü geçmeyi başaramadı ilk yarıda. Galatasaray, duran toptan Nelsson'un kafa vuruşu ile (Attamah'a da çarptı top) golü buldu.



Ndombele, iyi niyetli ama çok ağır. Takıma katkısı çok sınırlı. Kayserispor mütavazi kadrosuna rağmen çok iyi mücadele etti. Galatasaray kalesinde pozisyonlar da buldu. Halil diğer maçlarına oranla daha etkili ve hareketliydi. Ama ne Halil ne de Bakambu, İcardi'nin boşluğunu dolduramaz. Aylardır buradan yazıyorum, A Spor'da söylüyorum: 'Galatasaray iyi bir santrfor transfer etmek zorunda. Yoksa şampiyonluk hayal' diye... Galatasaray dünkü maçta Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu çok hissetti. Tete o kadar kötü bir maç çıkardı ki, Okan hoca, Tete'ye nasıl 76 dakika sabretti onu da anlayamadım.



Sarı-kırmızılılar, 2. yarıda rakip üzerinde tam baskıyı kurmuşken, kalesinde golü gördü. Torreira'nın hatasında topu önünde bulan Aytlon, fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. Mertens'in maçtaki iki süper şutunu Bilal, muazzam reflekslerle çıkarmayı başardı. Boey ise bal yapmayan arı gibi, çok çalışıyor, savaşıyor ama bitiriciliği zayıf. Yaptığı ortalarda isabet yok. 82'de Hasan Ali'nin Barış Alper'e ceza sahasında yaptığı hareket penaltıydı. Hakem, yine VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Doğru karar... Galatasaray, Mertens'in penaltısıyla 86'da skoru 2-1 yaparak maçı kazanmasını bildi. Bu arada Galatasaray taraftarını tebrik etmek lazım. Maçı Galatasaray taraftarı aldı. Hasan Ali'nin penaltı pozisyonunda öyle bir uğultu çıkardılar ki, hakemi baskı altına aldılar. VAR Odası da mecburen pozisyonu izlemek zorunda kaldı. Yoksa penaltı da galibiyet de güme gidecekti.