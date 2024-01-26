Böyle gitmez

Trabzonspor'un Papara Park'ta farklı kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra Rizespor karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. İlk yarıda son derece yavaş ve isteksiz oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Takımı ateşleyecek, ileriye taşıyacak tek bir oyuncusu bile yoktu. Böyle olunca maç boyunca üst üste 3 pas bile yapamadı bordo mavililer. Enis Destan ve Mendy'nin kaleyi bulmayan şutları dışında gol pozisyonuna giremedi Trabzonspor. Sahada futbol oynayan, kazanmak için savaşan ve gol pozisyonlarına giren takım Çaykur Rizespor'du. Ev sahibi ekibin Zeqiri ve Hojer ile bulduğu iki net gol pozisyonunda Uğurcan başarılı kurtarışlar yaptı. Çaykur Rizespor'un Emirhan ile bulduğu gol ise VAR uyarısı ile (ofsayt kararı) iptal oldu. Uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönen Hüseyin Türkmen'in ilk yarıda aşil tendonu koptu. Gördüğüm kadarıyla kötü zeminin kurbanı oldu Hüseyin. Çünkü darbeye bağlı bir sakatlık değildi.

İkinci yarıya da daha istekli başlayan Çaykur Rizespor'du. Olawoyin'in şutunda yine Uğurcan başarılı bir kurtarış yaptı. Trabzonspor ise 52'de gole çok yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Fountas, yavaş ve kötü bir vuruşla golü kaçırdı. Dakikalar geçtikçe Çaykur Rizespor dalga dalga geldi Trabzonspor kalesine. Varesanovic bomboş pozisyonda auta attı. Çaykur Rizespor kaçırdı kaçırdı ama sonunda golü attı. Varesanovic hızlı gelişen atakta Uğurcan Çakır'ı avladı. O dakikaya kadar başarılı kurtarışlara imza atan Uğurcan, pozisyonda hatalı bir çıkış yaptı ve önde yakalandı. Tamam Trabzonspor çok eksik bir kadro ile mücadele ediyor. Ama sahaya 11 futbolcuyla çıkıyor. Rakipleri savaşıyor, formasını terletiyor. Peki ya Trabzonspor! Asıl acı olan bu! Rakip öne geçmiş, Trabzonspor'da skora isyan eden, başkaldıran bir oyuncu yok sahada. Bu takıma transfer yapsan ne yazar! Bu takımın transferden önce hırsa, savaşmaya, koşmaya, alın teri dökmeye, bir oyuna ihtiyacı var. Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil Trabzonspor adına. Haftalardır kötü oynayan, her mevkisi ile tel tel dökülen bir Trabzonspor var ortada… Hiçbir umut ışığı da yok ileriye dönük olarak… Bu işler Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bırakmakla olmaz! Çaykur Rizespor ise aslanlar gibi oynayıp, haklı bir galibiyet elde etti. İlhan Palut ve öğrencilerine helal olsun!