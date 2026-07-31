Kartal tura uçtu!

Beşiktaş, ilk maçta daha farklı bir skorla ayrılabileceği Midtjylland karşısına çıkıyor. 1-0 da olsa skor avantajımız var. Umarım bunu koruyarak turu geçeriz. Maç başladı ancak Beşiktaş, oyuna henüz sahaya çıkmamış gibi başladı. Midtjylland- Beşiktaş maçında savunma prensibi adeta yoktu. İlk 5 dakika içinde maçta 3 net pozisyon yaşandı. İlk maçta kaldığı yerden devam eden Olaitan da net bir fırsatta topu auta gönderdi. İlk bölümün ardından oyun bir süre iki takım adına dengelense de, 30. dakikada Midtjylland ani bir kontra atakla yine çok tehlikeli geldi ve top direkten döndü. Beşiktaş'ın oyunun kontrolünü aldığı anlar olsa da, kalan dakikalarda Midtjylland kontra ataklarla etkili olmaya devam etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Bu skor ilk yarı itibarıyla Beşiktaş'a yetiyor ancak topa daha fazla sahip olan ve daha tehlikeli ataklar geliştiren taraf Midtjylland'dı. İkinci yarıda buna mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.



İkinci yarı Beşiktaş açısından iyi başladı. Midtjylland, ilk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da 10 kişi kaldı. Bu avantajı değerlendirmek gerekiyordu. Bu kez direğe takılan taraf Beşiktaş oldu. Orkun harika vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Kırmızı kartın ardından oyunun hakimi tamamen Beşiktaş oldu. Rashica ise oyuna girer girmez sahneye çıktı ve bizi rahatlatan golü attı. Beşiktaş, kontra atak sonucu İlhan'ın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun, hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı. Artık iyice rahatladık. Beşiktaş, oldukça zorlu bir kura çekmesine rağmen Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nu geçmeyi başardı. Ancak bu turdan çıkarılması gereken çok fazla ders var. Eksik bölgelere bir an önce takviye yapılması gerekiyor. Salah transferinde olduğu gibi haftalarca tek bir oyuncunun peşinden gidip diğer ihtiyaç duyulan bölgeleri ihmal etmemek lazım.