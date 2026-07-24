Farklı olabilirdi

Beşiktaş, Midtjylland karşısında yeni sezona başladı.

Hem maddi açıdan Avrupa'dan gelecek gelir kulübe önemli bir katkı sağlayacak hem de transfer döneminde hedeflenen oyuncuları Avrupa Ligi faktörüyle ikna etmek çok daha kolay olacaktır.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında çok net fırsatlar yakaladı.

Hücumda üretken bir görüntü sergilerken savunmada da zaman zaman boşluklar verdi.

Midtjylland bu açıkları değerlendirebilecek pozisyonlar bulsa da sonuca gidemedi. Ardından rakip takımın gördüğü kırmızı kartla birlikte maçın dengesi tamamen değişti.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından Midtjylland savunma bloğunu iyice geriye çekti. Kaptan da fazla bekletmeden sahneye çıktı ve klas bir vuruşla takımını öne geçirdi.



Golden sonra oyun adeta tek kaleye döndü. Beşiktaş çok net iki fırsatı daha değerlendiremedi.

Böyle maçlarda işi erken bitirmek gerekir. Midtjylland bu kadar geriye yaslanmışken ilk yarıda farkı artırıp karşılaşmayı büyük ölçüde koparmak gerekiyordu.

Sol bekten gelen ortada sağ bekin kafa golünü bulması da hücum organizasyonlarının ne kadar doğru çalışıldığını gösterdi. Salih Özcan'ın performansını da beğendim.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, ilk 60 dakika itibarıyla ikinci golü bulamadı. Oyun tamamen siyahbeyazlıların kontrolündeydi. Yaklaşık yüzde 80 topa sahip olma oranına ulaşıldı ve maç tek kale oynandı.

Ancak bu üstünlük uzun süre skora yansımadı.

Nübel'in kritik kurtarışı beraberlik golünü önledi. Karşılaşmanın başından itibaren güven veren bir performans ortaya koydu. Taraftar ise ilk düdükten son ana kadar takımını desteklemeyi sürdürdü.

Savunma hattına yapılacak takviye konusunda ise farklı düşünüyorum.

Emirhan'ın o bölgeyi rahatlıkla toparlayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum.



Geçen sezon 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Agbadou'nun bugün ilk 11'de kendine yer bulamaması, kulübün transfer politikası hakkında önemli fikirler veriyor. İlhan Fakılı'nın da kumaşı iyi.

Potansiyeli yüksek ve doğru gelişimle önemli katkı verebilir.

Vincenzo Italiano ise uzun zamandır Beşiktaş kulübesinde özlenen bir teknik adam profili çizdi.

Maçı yaşayan, oyunu doğru okuyan, değişiklikleri zamanında yapan ve takımına hakim bir görüntü verdi. Bu enerji saha kenarına da yansıdı.

Son olarak futbol aklı konusunda Önder Özen'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Şu ana kadar transfer planlaması ve kurulan düzen olumlu sinyaller veriyor. Bundan sonraki süreçte de futbol yapılanmasının Önder Özen ile Vincenzo Italiano uyumunda ilerlemesi, Beşiktaş adına en doğru yol olacaktır.