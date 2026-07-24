Burgos başarılıydı

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın içinde Midtjylland şüphesiz en güçlü rakip. Beşiktaş oyuna çok iyi başladı. Hele ki 15'te rakip 10 kişi kalınca daha fazla etkili oldu.

Pozisyonlar buldu. Orkun'un öldürücü klas vuruşu ile öne geçti. Olaitan son vuruşlarda becerili olsaydı Beşiktaş daha ilk yarıda farkı yakalamıştı. Oh oyundan çıkana kadar istekliydi ve çok çalıştı. Salih Özcan ile iyi ikili oluşturuyorlar. İlhan takıma uyum sağlamış. Olaitan ve Cerny tam hazır değiller. Nübel ise kalede güven veriyor.

Avrupa kupalarına düzenli katılan oyun disiplini ve yüksek fizik kalitesi olan Midtjylland bir eksik kaldıktan sonra golcü Franculino'yu ilerde bırakarak topun arkasına geçip kalabalık savunmaya döndü Beşiktaş'a alan bırakmadı. Beşiktaş açık ara topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen tek gol atabildi. Disiplinli ve akıllı oyunla elenmeyecek bir takım da değil.

UEFA, Avrupa Ligi'nde bu turda oynanan 9 maçın 8'ine 2. kategori hakem atarken ateşli Türk seyircisini ve futbol iklimimizi bildiği için Şampiyonlar Ligi dahil üst kategorilerde ve Real Madrid- Barcelona finallerinde düdük çalmış 1. kategori hakem Burgos'u atadı.

Bugüne kadar Türk takımlarından Ağustos-2021 Konferans Ligi 3. tur 6 sarı kartlık Sivasspor-Batumi (1-1) ve Kasım 2025'te grupta 8 sarı, bir sarıdan kırmızı kartlık Fenerbahçe- Ferencvaroş (1-1) maçlarını yönetmiş.

Maçta ilk 10 dakikada Rıdvan ve Salih'e yapılan faullerde sarı yerine sözlü ikazı tercih etti. Diş hekimi olan Burgos 15'te ağrısız çekim yaptı.

VAR'a bırakmadan Djalo'ya yaptığı acımasızlık içeren sakatlayıcı ciddi faulde doğru saha kararıyla Etim'i tereddütsüz kırmızı kartla ihraç etti.

İlk yarıda 17 faul oldu. İlginçtir; 48'de Orkun'un faulünden sonra maç sonuna kadar hiç faul olmadı. Burgos başarılıydı.