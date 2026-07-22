Kartları es geçti

Dünya coğrafyasından Avrupa coğrafyasına kendi kıtamızın futbol heyecanına döndük. Fenerbahçe seyircisi yeni başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncularına güvenlerinin tam olduğunu göstermek adına temmuz sıcağında tribünleri tamamen doldurmuş. Maç boyunca ve maç sonrası heyecanlı ve müthiş pozitif desteğini hiç eksik etmediler. Fenerbahçe seyircisi önünde coşkulu ön alan baskısı ile başladı. Topa daha çok sahip olan taraftı ancak ne kanatlardan ne de merkezden forvetlerini topla buluşturamadı. İlk 20 dakikada rakip ceza alanında 3 kez topla buluştu. Gornik ise 7 kez! Gornik Zabrze genç oyunculardan kurulu kompakt savunma yapan çok koşan geçiş kovalayan golü bulmaya çalışan oyunla rövanş için avantajlı skor yakalamak istedi. Fenerbahçe rakip savunmayı aşmakta zorlandı golü de ancak duran toptan buldu. Bartuğ rakip atakları kesmekte rakip alana top taşımada çıkana kadar etkiliydi. Fenerbahçe ikinci yarıda daha net pozisyonlar buldu. Levent sol kanada hareket getirdi. Yakalanan pozisyonları başlangıç noktasıydı. Eskilerle bu iş zor görünüyor.

Yenilerin takıma çabuk monte edilmesi gerekiyor. Fenerbahçe eski anahtar Talisca ile Gornik karşısında kilidi bir kez açabildi. Rövanşta yenilerin takıma montesiyle Fenerbahçe'nin daha etkili olacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum. Litvanyalı 34 yaşındaki hakem Manfredas Lukjancukas geçen sezon beklenen performansı gösteremedi. Ancak UEFA'nın önemsediği güven duyduğu bir hakem. Şu ana kadar üst kategorilerde Uluslararası 38 eleme ve grup maçı yönetmiş. Bu turun diğer hakemlerine baktığımızda UEFA bu maçı çok önemsemiş ki tecrübeli 1. kategori Manfredas'ı atamış. Son derece sakin kendinden emindi. Dünya Kupası'nda hakem yönetimlerinden etkilenmiş olmalı ki UEFA standartlarına göre çıkması gereken sarı kartları çıkarmadı. Topu oyunda tutacağım, oynatacağım diye faullerde standardı yakalayamadı, hatalar yaptı. İlk yarıda 3 kez oyuncuları sözlü ikaz etmek gibi gereksiz bir yöntem kullanmak zorunda kaldı. Neyse ki ikinci yarı toparladı. Onun da form tutması için zamana ihtiyacı var.