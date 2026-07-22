Kazanmak önemli

Sezonun şu aşamasında güç farkı bu denli büyükken, hazırlık maçı tadında bir karşılaşma beklemek son derece doğaldı. Fakat şaka değil; Aziz Başkan ve İsmail Kartal için sezonun ilk resmi maçıydı. Kendi seyircisi önünde yıllar sonra başkan olarak çıkan Aziz Başkan ve İsmail hocanın sürpriz bir sonuçla yüz yüze gelmesi çok beklenmedik tepkilerin beraberinde kara bulutları getirebilirdi. Her ne kadar yol hayli uzun olsa da, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sarı lacivertliler için şampiyonluk hasreti kadar büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Beşiktaş ve Trabzonspor da kurdukları iddialı kadrolarla sadece Galatasaray'ın dört sene üst üste şampiyonluğuna değil, son yıllarda futbol sahnesinin en büyük eğlencesi "Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine" de isyan noktasında. Çıkıştaki Trabzon, hassas mühendislikle rotasını zirveye doğru oluşturuyor.

Serdal Adalı yönetimi ise futbol aklını Önder Özen ile şekillendirip, hayaller kurduran bir Beşiktaş peşinde. Galatasaray her ne kadar sportif AŞ yönetimini yeni oluşturmuş olsa da, Özbek ile Gardi'nin her geçen gün buzları erittiği söyleniyor. Talisca attığı gol ve performansıyla tur kapısını aralarken, Kartal'a "vedalaşmak için çok erken" dedi adeta. Gole çok yakın oynayan Bartuğ'u çok beğendim. Bence İsmail hoca onu oyundan erken aldı. Kerem ve İrfan Can yeni sezona ve zorlu forma yarışına pek hazır değiller. Oyuna Oğuz ve Asensio'nun girmesi seyir keyfini hayli arttırdı. Bu takımda Vedat Muriç, Greenwood ile Asensio takımın vazgeçilmezleri olunca, bol gol atan bir Fenerbahçe izleyeceğimiz kesin. Takım savunması için her ekipte olduğu gibi sabra ve zamana ihtiyaç olacak.