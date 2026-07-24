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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Salah uçurur!
Turgay Demir

Turgay Demir

24 Temmuz 2026

Salah uçurur!

Bayılıyorum aklın yolunu takip eden teknik adamlara. Italiano tam da böyle biri. Elindeki oyuncuları, oyun karakterlerine uygun bir sistemde ve gerçek mevkilerinde oynatıyor. Sergen döneminde aksayan Cerny ile Djialó dün gece çok iyiydi. Salih Özcan ise adeta, "siz yorulmayın, hepinizin yerine ben koşarım" dercesine oynadı. Sanki 40 yıllık Beşiktaşlıydı. İlhan Fakılı da ondan aşağı kalmadı. Midtjylland kesinlikle iyi bir takım. Özellikle deplasmanlarda 4-4-1 dizilişiyle geçiş oyununu çok iyi oynayan ekiplerden biri. Maçın 15 dakikasında, Friday Etim kırmızı kart görene kadar, Beşiktaş'la başa baş mücadele ettiler. Rakip 10 kişi kalınca Beşiktaş sazı eline aldı. Orkun'un usta işi golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, son düdüğe kadar oyunun kontrolünü bırakmadı. "Kapanan bir rakibe karşı nasıl oynanır?" dersini adeta uygulamalı olarak verdi Italiano... Bu dersi en çok alması gerekenler ise Sergen Yalçın ile Montella'ydı! Beşiktaş, rakibin katı savunmasına karşı ezbere ortalar yapmadı. Ceza sahası içinde doğru anları ve doğru boşlukları yakalamaya çalıştılar. Yeri geldi uzak direğe orta yaptılar, yeri geldi son çizgiye indiler, yeri geldi ceza sahasına koşu yapan arkadaşlarına milimetrik paslar attılar. İşte modern hücum futbolu budur. Bu takıma daha Salah ve Trossard gibi iki yıldız eklenecek. Ondan sonra görün siz Beşiktaş'ı... Maçın son dakikasında rakibe verilen net pozisyonda ise Alman Panzeri Nübel'i "yakından görme" fırsatı bulduk. Nübel, mutlak bir golü olağanüstü bir refleksle kurtararak neden bu kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterdi.

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