Tebrikler Beşiktaş

Danimarka'nın düzenli şekilde Avrupa kupalarına katılan Midtjylland rakip savunmaları yıldıran ön alan presi, disiplini ve hızlı geçişle kaleye gelmeyi biliyor. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar pozisyonlarla çekişmeli geçti. Midtjylland'ın iki topu direkten döndü. İkinci yarıda oyun kontrolü ve hücum üstünlüğünü eline alan bambaşka bir Beşiktaş vardı. Çok formda ve çok iştahlı oynayan Oh'u kontrol etmekte zorlanan Midtjylland faullerle durdurmaya çalışınca Erlic'in ihracı ile ilk maçta olduğu gibi bir eksik kaldı. Orkun gerçek bir lider ve oyun aklı. Direkten dönen topu şanssızlıktı.

Oyuna girer girmez Rashica golü buldu. Penaltıdan gelen golle rahatlayan Beşiktaş gol yemeden turu geçti. Vincenzo İtaliano; takımı iyi hazırladığını, 1-2 takviye ile şampiyonluğa oynayacağını gösterdi.

Midtjylland öyle hafife alınacak bir rakip değildi. İki maçta rakip bir eksik kalmasından bağımsız olarak Beşiktaş üstündü ve gümbür gümbür geliyor. Tebrikler Beşiktaş...



İngiliz hakem John Brooks 36 yaşında. 1. Kategori tüm kulvarlarda;

FIFA yardımcı, VAR ve FIFA hakemi olarak görev yapmış ve halen de Premier Lig hakemi. Hatalı maçları oldu, cezalar aldı ama başarılı olup sezonun hakemi seçildiği de oldu.

2021'de Premier Lig, 2023'te FİFA hakemliğine yükseldi. Antony Taylor'ın hakemliği bırakmasıyla Elit kategori için önü açıldı. Maça sözlü ikazlarla başladı. Az koşan sakin ama kendinden emin bir yapısı var.

Oyunu iyi okudu. Sarı kartlarını doğru zamanda kullandı, kontrolü eline aldı.

İlk yarıda çaldığı 20 faul Premier Lig hakemi için çok fazlaydı. 53'de Erlic'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart doğruydu.

74'te Beşiktaş lehine verdiği penaltıda Kristensen sol ayağı ile İlhan Fakılı'ya müdahale ediyor, net penaltı. 7 sarı, 1 kırmızı, 33 faulle iyi bir performans gösterdi.