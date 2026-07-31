CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Tebrikler Beşiktaş
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

31 Temmuz 2026

Tebrikler Beşiktaş

Danimarka'nın düzenli şekilde Avrupa kupalarına katılan Midtjylland rakip savunmaları yıldıran ön alan presi, disiplini ve hızlı geçişle kaleye gelmeyi biliyor. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar pozisyonlarla çekişmeli geçti. Midtjylland'ın iki topu direkten döndü. İkinci yarıda oyun kontrolü ve hücum üstünlüğünü eline alan bambaşka bir Beşiktaş vardı. Çok formda ve çok iştahlı oynayan Oh'u kontrol etmekte zorlanan Midtjylland faullerle durdurmaya çalışınca Erlic'in ihracı ile ilk maçta olduğu gibi bir eksik kaldı. Orkun gerçek bir lider ve oyun aklı. Direkten dönen topu şanssızlıktı.
Oyuna girer girmez Rashica golü buldu. Penaltıdan gelen golle rahatlayan Beşiktaş gol yemeden turu geçti. Vincenzo İtaliano; takımı iyi hazırladığını, 1-2 takviye ile şampiyonluğa oynayacağını gösterdi.
Midtjylland öyle hafife alınacak bir rakip değildi. İki maçta rakip bir eksik kalmasından bağımsız olarak Beşiktaş üstündü ve gümbür gümbür geliyor. Tebrikler Beşiktaş...

İngiliz hakem John Brooks 36 yaşında. 1. Kategori tüm kulvarlarda;
FIFA yardımcı, VAR ve FIFA hakemi olarak görev yapmış ve halen de Premier Lig hakemi. Hatalı maçları oldu, cezalar aldı ama başarılı olup sezonun hakemi seçildiği de oldu.
2021'de Premier Lig, 2023'te FİFA hakemliğine yükseldi. Antony Taylor'ın hakemliği bırakmasıyla Elit kategori için önü açıldı. Maça sözlü ikazlarla başladı. Az koşan sakin ama kendinden emin bir yapısı var.
Oyunu iyi okudu. Sarı kartlarını doğru zamanda kullandı, kontrolü eline aldı.
İlk yarıda çaldığı 20 faul Premier Lig hakemi için çok fazlaydı. 53'de Erlic'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart doğruydu.
74'te Beşiktaş lehine verdiği penaltıda Kristensen sol ayağı ile İlhan Fakılı'ya müdahale ediyor, net penaltı. 7 sarı, 1 kırmızı, 33 faulle iyi bir performans gösterdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Premier Lig, İlhan Fakılı, Vincenzo Italiano, beşiktaş, Rashica, FIFA, Danimarka, VAR, Midtjylland, Avrupa

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Acemi D’hondt! Burgos başarılıydı! Kartları es geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor