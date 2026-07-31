Savaşan Kartal

Kadro kalitesi tartışılır ama Kartal'ın mücadele gücü ve kazanma azmine kimse tek kelime edemez. İtaliano, tam da kendi karakteri gibi savaşan bir takım yarattı. Bir bakıyorsunuz en öndeki oyuncu gelip savunmadan top çıkarıyor, bir bakıyorsunuz Cerny ya da İlhan Fakılı rakibini evine kadar kovalıyor. Midtjylland homojen bir takım. Dünyaca ünlü yıldızları yok ama müthiş bir disiplinle ve yeteri kadar sert oynuyorlar. Ancak sertliğin dozunu artırdıklarında ipin ucunu kaçırıyorlar.



Tur maçına tek gollük avantajla çıkan Kartal, Midtjylland'ın tatlı sert futboluna birebir karşılık verince ev sahibi şaşkına döndü. Sertliğin dozunu artırmayı çare olarak gördüler ve sonucunda yine eksik kaldılar. Tıpkı ilk maçta olduğu gibi eksik kalınca sahadaki düzenini değiştiren Midtjylland, toplu savunma ve toplu hücum yapmaya çalıştı. Rakip önde basmaya çabaladığı anlarda Beşiktaş, savunma merkezinden rakip kaleye elini-kolunu sallayarak gitti. Sağ kanatta Cerny'nin fazla top ezmesi ve pas-şut tercihlerinde hatalar yapması müdahaleyi gerektiriyordu. İtaliano hiç beklemedi, Rashica'yı sahaya sürdü. Olaitan'ın pasıyla ilk kez topla buluşan Rashica golü yapınca Beşiktaş iyice rahatladı.



Midtjyllandlı oyuncuların şuursuzca öne çıktığı anda Olaitan'ın harika pasıyla buluşan İlhan Fakılı, tam zamanında rakibine feyk atınca Beşiktaş penaltıyı kazandı. Orkun'un vuruşuyla da turu cebine koydu. Midtjylland deyip geçmeyin. Son 40 maçta iki farklı mağlubiyetleri bile yok. Beşiktaş, böylesine dirençli ve disiplinli bir rakibi eledi. Hem de kendi silahıyla. Mücadele ederek, savaşarak ve kazanmayı isteyerek. Vesselam...