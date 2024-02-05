REZİLLİK!

Hakem kul hakkı yiyor... VAR odası, pozisyona bakma gereği bile duymuyor! Baksalar vermek zorunda kalacaklar penaltıyı çünkü. Bakıp da vermiyorsan, alınterini, emeği çalıyorsun demektir! Hakemler, ligin canına okuyorlar. Lig elden gidiyor, dur yapma, diyen yok! Beşiktaş'ın son iki maçında buz gibi penaltılarını vermeyen hakemler, dün de Trabzonspor'un net penaltısını vermediler. Arda Kardeşler, korktu veya pozisyonu görmedi diyelim. (Görmeme ihtimali yok da) Ya VAR'daki Alper Çetin'e ne demeli! Bu gece başınızı yastığa nasıl koyacaksınız VAR odasındakİ hakemler... Hem penaltıyı vermiyorsunuz, hem de faul olan bir pozisyonda (Mendy'ye faul yapıldı) Beşiktaş'ın golünü veriyorsunuz! Dün akşam Tüpraş Stadı'ndaki derbide Türk hakemliği iflas etmiştir...



Yeter artık, alınterine yaptığınız saygısızlık! Türk futbolu ihale sürecine girmişken, bu ligin marka değerini yerle bir ediyorsunuz. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray hangi takım olursa olsun adaletli maç yönetin! İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, üst üste net pozisyonlara girdi. Haftalardır çok kötü oynayan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında zaman zaman iştahlı bir futbol ortaya koydu. Ama Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih'i durduramadı. Trabzonspor'un maçtaki ön plana çıkan oyuncusu Trezeguet, son bölümde karşı karşıya pozisyonda öyle iki gol kaçırdı ki... Abdullah Avcı, art arda gelen kötü sonuçlara rağmen 'Bu ligin üçüncüsüyüz' diyordu. Artık 3.'lük de gitti hocam.



Dünkü maçta derbi refleksiyle biraz kıpırdadı Trabzonspor ama hala ortada bir oyun yok. Trezeguet ortalıyor, ceza sahasında sadece Enis var. Visca ortalıyor yine ceza sahasında Enis var. Bu taktikle Trabzonspor nasıl gol atacak biri bana anlatsın! Hocam, vazgeç şu inadından. Zaten sürekli kaybediyorsun. Bırak da takım öne çıksın! Bırak da takım hücum futbolu oynasın! Biraz gençlere de şans ver. Yeni sezon için birkaç isim kazan!



Bir önceki yazımda dile getirmiştim. Yineliyorum. Bu şekilde hem Trabzonspor'a hem de kendine zarar veriyorsun! Evet Trabzonspor hakem kurbanı oldu ama; Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Taraftarı ile bütünleşerek derbiyi kazanmasını bildiler. Semih Kılıçsoy ise çok büyük futbolcu olacak. Nazar değmesin! Fernando Santos da Beşiktaş'ı derbiye iyi hazırlamış. Beşiktaş, bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alacaktır. Bunun sinyallerini verdiler. Ortada hala bir oyunu olmayan Trabzonspor için ise 'Her şey daha güzel olacak' demek, hayal satmak olur!