Bir oyun lideri şart

Thomas Meunier'in ayağı uğurlu geldi. Başkentte Gençlerbirliği karşısında tel tel dökülen Trabzonspor'a flaş transferi, hayat verdi. 19 yaşındaki Melih Bostan'ın jeneriklik golü ile geriye düşen bordo-mavililer, ilk yarıda kaleci Ertuğrul Çetin'i bir türlü geçmeyi başaramadı. Melih'in slalom golünde Mehmet Can, Fernandez ve Uğurcan Çakır hatalıydı. Ama Melih'in de hakkını teslim etmek gerek. Messivari bir gol attı. Ama böyle bir golü amatör takım bile yemez! Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası olan Trabzonspor hiç yememeli... Bu arada Eryaman Stadı'nın zemini gerçekten çok bozuktu. Sahanın bazı bölümleri adeta bir patates tarlası gibiydi. Bu sahada maçlarını oynayan Gençlerbirliği'nde de yazık, buraya maç oynamaya gelen rakiplere de...



Abdullah Avcı baktı ki sahada yine oyun yok... Baktı ki kenarda bir dünya yıldızı duruyor. İkinci yarıya başlarken hamlesini yaptı. O hamle Trabzonspor'a turu getirdi. Mehmet Can çıkıp, Thomas Meunier oyuna girdikten sonra daha fazla adamla rakip ceza sahasında görünmeye başladı Trabzonspor... Bir dönem Pereira ortalardı, Novak golünü atardı. Aynı filmi dün Gençlerbirliği karşısında izledik. Meunier sağdan ortaladı, Eren Elmalı son saniye golü ile 'bu iş daha bitmedi' dedi... 90+6'da gelen golle moral kazanan ve kendine gelen Trabzonspor, daha iyi oynamaya başladı.



Artık çeyrek finale çıktık gözüyle son düdüğü bekleyen Gençlerbirliği'nin ise son saniye golüyle enerjisi çok düştü. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımını kenardan çok iyi yönetti. Ancak futbol şansı Trabzonspor'dan yanaydı dün. Uzatmaya giden maçı daha iyi oynayan taraf bordo-mavili takımdı. Edin Visca'nın uzun menzilli pasına çok iyi hareketlenen Trezeguet, harika bir golle Trabzonspor'a çeyrek finali getirdi. Trabzonspor, kupada turu geçti ama bir alt lig takımını bile çok zor eledi. Bu futbolla finale ve kupaya yürümek çok zor. Trabzonspor'un Marek Hamsik gibi bir oyun liderine, bir saha komutanına, bir oyun aklına ihtiyacı var. Böyle bir oyuncu transfer edilirse, bambaşka bir Trabzonspor izleriz. Yoksa Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu, Trabzonspor için bir hayal olmaktan öteye gitmez!