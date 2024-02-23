Bir martı uçak düşürdü!

Galatasaray'dan Letna Stadı'nın çimlerinde çok daha güçlü bir maç başlangıcı bekliyordum. Oysa Rams Park'ta olduğu gibi Prag'da da maça baskı ile başlayan taraf, yine Sparta Prag oldu. Daha maça ısınamadan golü kalemizde gördük. Preciado'nun attığı golde başta Berkan olmak üzere Muslera'nın da büyük hatası vardı. İlk maçın kahramanı Muslera, çıkıp çıkmama kararsızlığı yaşayınca 1-0 geriye düştük. Maçtan önce A Spor'da yaptığımız yayında 'Galatasaray'ın en zayıf karnı Berkan'ın olduğu sol kenar. Rakip buradan gol bulmaya çalışacak' demiştim. Demez olaydım! Sparta Prag, sağ kanadını çok iyi kullandı. Neredeyse bütün ataklarını Berkan'ın tarafından geliştirdiler. Okan hoca, Abdülkerim'den Berkan'a yardımcı olmasını istedi. Yine de o kanadı bir türlü kapatamadık. Ama yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik. Duran toptan golü de bulduk. H

Mertens'in ceza sahasına yaptığı ortaya Davinson Sanchez vurdu, üst direkten dönen topu, Abdülkerim Bardakçı ağlara gönderdi. Skora denge getirdikten sonra ilk yarıda turu cebimize koyabileceğimiz gol pozisyonlarına girdik. Kerem Aktürkoğlu, Torreira, İcardi ve Barış Alper ile karşı karşıya pozisyonlarda skor üstünlüğünü ele geçiremedik. Final paslarında biraz daha becerikli olabilseydik, ilk yarıda Sparta Prag'ın fişini çekmiş olurduk. Hakem Anthony Taylor, ilk yarının sonlarında Vitik'in Barış Alper'in bileğine acımasızca bastığı pozisyonda ne kart gösterdi ne de faul düdüğünü çaldı. Yuh artık Taylor!

Galatasaray ikinci yarıya skoru koruma içgüdüsü ile değil, galibiyet golünü atma refleksi ile başladı. Doğru olan da buydu! Bu arada Kerem Aktürkoğlu, maç boyunca rakipten adeta dayak yedi. Eline, ayağına basıldı. Tekmelendi. Ama Taylor film gibi seyretti. Rakibin sert oynamasına izin verdi. Koskoca Anthony Taylor, tribün baskısından etkilendi, eyyam yaptı. Berkan Kutlu çok aksadı. Sarı kartı da vardı. 'Okan hocanın buraya bir önlem alması gerekmez mi?' dedim içimden. İlk maçta olduğu gibi Prag'da da rakibe çok kolay pozisyonlar verdik. Hem de karşı karşıya pozisyonlar bunlar! Barış Alper ve Abdülkerim'in kenar beklerine yardımcı olmaktan adeta canı çıktı! İki kişilik oynadılar. Helal olsun! H H H

50. ile 60. dakikalar arasında çok baskı yedik. Top yapamadık. Mertens ile yakaladığımız bir pozisyonda çerçeveyi bulamadık. Oyunu kaybettiğimiz bu anlarda Okan Buruk'tan Oliveira ve Zaha hamleleri geldi. Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi. Sparta Prag'ın en etkili ismi Preciado idi. Sarı kartı olan Berkan'a kırmızı çıkarabilmek için her şeyi yaptı. 68'de Taylor, VAR'a gitti ve Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi. Baskı yediğimiz anlarda 10 kişi kaldık. Ah Kaan Ayhan ah! Yapma bunu! Barış Alper sağ beke geçti. 10 kişi kaldıktan sonra çok daha fazla baskı yemeye başladık. Sahada dik durmak ve sakin olmamız gerekiyordu. Ama büyük baskı Prag'a Tuci ile golü getirdi. Yine geriye düştük. Vurdurma be Berkan! Ne yaptın böyle! Ardından Haraslin, Sparta Prag'a turu getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e, Manchester United'a sahayı dar eden Galatasaray, maalesef Prag'a teslim oldu. Çok yazık oldu çok! Böyle mi olacaktı!