Altın anahtar!

İlk yarıda Süper Lig seviyesinin çok altında bir oyun oynandı Pendik'te. Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki futbolunu övmüş ve 'Abdullah Avcı sonunda bir oyun buldu. Tam da Trabzonspor taraftarının seveceği bir oyun bu' demiştik. Dile kolay o maçta 51 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş ve 7 net gol pozisyonuna girmişti bordo-mavililer. Dün ilk yarıda tel tel dökülen Trabzonspor'u izlerken, 'Bu takıma ne olmuş!' dedim. Takım üst üste 3 pas yapamıyordu, sürekli Uğurcan Çakır'a geri pas atılıyordu, Meunier dışında sorumluluk alan oyuncu yoktu.

Mendy ve Berat ikilisi, çok defansif kalıyor. Orta sahada hücuma katkı verecek oyuncusu yoktu Trabzonspor'un. Abdullah Avcı ikinci yarıya başlarken bu yüzden Fernandez'i çıkarıp, orta sahaya Umut Güneş hamlesi yaptı. Mendy de stopere geçti. Orta saha, Umut hamlesi ile direnç kazandı. Top yapmaya başladı. Ama herkesin kafasında şu soru vardı. Kadroya alınan Pepe ve Onuachu ne zaman oyuna girecek? Öyle ya, bu oyuncular tatilden gelmedi. Afrika Kupası'nda final oynadı. Sahada takır takır oynayan bir takım olur da 'Hoca gerek duymadı bu iki yıldıza!' derim. Ama sahada bir oyunu yoktu Trabzonspor'un. Ta ki 60. dakikaya kadar.

Bu dakikadan sonra biraz Bardhi, biraz Visca hareketlendi. Thomas Meunier daha fazla öne çıkmaya başladı. 75. dakikaya kadar belki de sahanın en etkisiz oyuncusu Trezeguet, net bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu golden sonra Pendikspor'un direnci kırıldı. Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamaya başladı. Maçın yıldızı Thomas Meunier, bu maçta da sahneye çıkarak harika bir asist yaptı. Enis Destan da jeneriklik bir kafa vuruşu ile maçın skorunu ilan etti. Abdullah Avcı skoru aldıktan sonra önce Pepe'yi, sonra da Ounachu'yu oyuna aldı. Trabzonspor'un ilk yarıdaki futbolu, büyük takım oyunu değildi.

Abdullah Avcı'nın futbolcularına bu maçın ilk 45 dakikasını izletmesi lazım. Ve şu soruyu da sorması gerekir. 'Müsait pozisyonda bile neden hep Uğurcan Çakır'a geri pas atma ihtiyacı duydunuz?' Trabzonspor'un 'altın anahtarı' Thomas Meunier'i ise büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Sahaya yaydığı enerji, oyun ciddiyeti, hamle zamanlaması, sezgileri, topla iletişimi olağanüstü… Oyun zekası ile rakibi uyutup, skor tabelasına katkı veriyor. Çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir transfer. Defansta lider, hücuma çıktığında durdurulamaz bir silah… Takımı ve ligimizi tanıdıkça çok daha başarılı olacak. Trabzonspor, kazanarak üçüncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Enis Destan, yürekli bir forvet. Onuachu'nun yokluğunda elinden geleni yaptı. Onuachu döndü ama Enis Destan'ın bundan sonraki maçlarda da süre almaya devam etmesi lazım. ALTIN ANAHTAR! zeki.uzundurukan@fotomac.com.t