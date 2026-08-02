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Anasayfa Yazarlar Zeki Uzundurukan Salah, Trabzonspor’u şampiyon yapar
Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

02 Ağustos 2026

Salah, Trabzonspor’u şampiyon yapar

Trabzonspor, dünya üzerindeki en skorer sağ kanat oyuncusu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak üzere! Bir Liverpool efsanesi Salah, dingin denizlere değil, Karadeniz'in hırçın dalgalarının estiği Trabzon'a doğru yelken açtı! Trabzonspor, Salah'a bordomavili formayı giydirebilirse, dağı devirmiş; imkansız gibi görünen bir transferi gerçekleştirmiş olur. Hatta şampiyonluk yarışında psikolojik bir üstünlüğü ele geçirir. Kısacası sadece Türkiye'yi değil dünyayı sallayacak bir transfer Salah! Çünkü Salah demek şampiyonluk demek! Trabzonspor, Salah'lı kadrosu ile şampiyon olur! Avrupa Ligi'nde de yarı finale kadar gider! Bu kadar iddialı konuşuyorum çünkü Salah, tabela oyuncusu. Tek başına maç kazandıran bir futbol profesörü... Üst düzey bir santrfordan daha fazla gol atmış, asist üretmiş bir dünya yıldızı... Takım kariyerinde 694 maçta 334 golü, 171 asisti var! Liverpool formasıyla da 442 maçta 257 gol, 123 asist yapmış... Bütün bunları bir sağ kanat oyuncusu Salah gerçekleştirmiş. Kusursuz bir futbolcu Salah! Salah transferi ligin marka değerini zirveye çıkarır. Papara Park her maçta kapalı gişe olur... Trabzonspor tüm zamanların en büyük forma satışını gerçekleştirir! Salah, yeni bir nesli Trabzonsporlu yapar! Velhasıl kelam, Salah, dünyanın en büyük şehir takımı olan Trabzonspor'a çok yakışır!

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Etiketler :
Mohamed Salah, Avrupa Ligi, Trabzon, Trabzonspor, Papara Park, Türkiye, Liverpool

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