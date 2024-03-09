Binbir gece masalları

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yeni bir çılgınlık üretti. Maçın ilk yarısına tam 4 gol sığdıran Galatasaray, bir o kadar da gol kaçırdı. Topu alan her oyuncu, jet hızıyla Çaykur Rizespor kalesine gitti. Galatasaray, dün akşam suda batmayan akşam güneşi gibiydi. Futbolu ile büyüledi. Gol perdesini Derrick Köhn açtı. Köhn, rakip savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından öyle muazzam bir vuruş yaptı ki; Rams Park tribünlerini tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı gözlerine inanamadı, top bir anda ağlara yapıştı. Bu golden sonra adeta bir yanardağ ordusu gibi rakibi prese boğan Galatasaray, Çaykur Rizespor kalesini gol yağmuruna tuttu.

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Her maçta atom karınca gibi mücadele eden Lucas Torreira, sonunda golünü attı ve Galatasaray'ın galibiyetine mührünü bastı. Çaykur Rizespor oyunu çirkinleştirmeden açık oynadı; İlhan Palut'un öğrencileri de Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu. İlk yarıda Çaykur Rizespor adına Hojer ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı. Top, füze gibi gitti ve gol oldu. İki takımın da sol bekleri, dün ceza sahası dışından harika birer gol attı.

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Kerem Demirbay, son maçlarda adeta içine İcardi kaçmış gibi oynuyor. Gollerini art arda sıralıyor. Dün de sahada olağanüstü işler yapan Demirbay, 3 kez (hat-trick yaptı) fileleri havalandırdı. Attığı ilk gol, bir Hagi golüydü. Sezonun en güzel gollerinden birini izletti bizlere. Maçı izleyenlerin gözlerinin pası silindi. Maçın ilk yarısında iki tartışmalı pozisyon vardı. Birinde Gökhan Akkan'ın topu dışarıda kontrol ettiğini iddia eden Galatasaraylı futbolcular uzun süre itiraz ettiler. Burada topun izdüşümü çok önemli. Ben izlerken içerde veya dışarda diyemedim.

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Ama 22'de Olawoyin, yerdeki Torreira'nın bacağına bastı. Net bir kırmızı kart. VAR uyudu bu pozisyonda. Hakemi neden çağırmadı anlayamadım. TFF, salı günleri VAR kayıtlarını açıklıyor. Hep bilinen şeyler açıklanıyor. Önemli olan bu pozisyonda VAR, hakem Bahattin Şimşek'e ne dedi? Bahattin Şimşek'in kararında ne etkili oldu? Önemli olan bu detaylar. Yoksa salı günleri açıklanan şeyler, zaten az-çok tahmin edilen konuşmalar.

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Galatasaray, ikinci yarıda da tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu. Ama ilk yarıdaki gibi açık futbolunu sürdüren Çaykur Rizespor, ikinci golünü bir duran toptan buldu. Ardından Mertens yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Kerem Demirbay skoru 5-2'ye getirdi. İcardi sonunda suskunluğunu bozdu ve dönüşü muhteşem oldu. Skor tabelasında 6-2 yazarken, Seyrantepe'de 50 bin kişilik dev koro, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylüyordu. Soğuk bir cuma akşamı olmasına rağmen, tribünleri dolduran yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarı, tarihi bir maça yakından tanıklık etti. Farklı skor ile birlikte coşan Galatasaray taraftarı; tam bir görsel şölen eşliğinde jeneriklik, yılbaşı kartpostalları gibi harika görüntüler verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların mutluluğu ve coşkusu, Binbir Gece Masalları gibiydi. Dün Rams Park'ın çimlerinde muazzam bir galibiyetin ayak izleri vardı…