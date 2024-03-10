İşte Trabzon bu!

Trabzonspor, Karagümrük karşısında bu sezonun en etkili futbolunu ortaya koydu.

Bordo-mavililerin coşkulu oyunu, birbirinden güzel golleri ve hücum performansı nefesleri kesti.

Pepe, Visca, Mendy takımı birer orkestra şefi gibi yönettiler.

Kaleci Muhammet Taha Tepe bir gol yedi, bir de Emre Mor'un şutunu çıkardı. Kendisine fazla iş düşmedi.

O derece tek kale oynadı Trabzonspor!

Fırtına'nın maçın başında Trezeguet ile bir şutu direkte patladı. Bu dakikalarda herkes Trabzonspor'dan gol beklerken, Markao'nun golüyle geriye düştü bordo-mavililer.

Trabzonspor'un kornerden yediği bu golü Abdullah Avcı, öğrencilerine defalarca izletmeli bence.

Çünkü ceza sahasında tam 5 oyuncu, hiçbir Karagümrüklü oyuncuyu tutmuyor, hatta rahatsız bile etmiyor.

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Trabzonspor geriye düştükten sonra Karagümrük karşısında öyle bir baskı kurdu ki... Rakip takım oyuncuları nefes bile almakta zorlandı.

Bordo-mavililer, maç boyunca sayısız gol pozisyonuna girerken, Sirigu, kalesinde devleşmese tarihi fark gelirdi.

Dün en uçta oynayan Pepe, ilk yarıda 4 net pozisyondan yararlanamadı. Ama harika bir futbol ortaya koydu. İkinci yarıda tabelayı değiştirdi.

Son haftalarda çıkış yakalayan Bardhi dün de golünü atarak Trabzonspor'a katkısını sürdürdü.

Bardhi'nin şutunda top Biraschi'ye çarparak ağlara gitti.

Bu sezonun en iyi hücum performansını gösteren Trabzonspor, ilk yarıda ceza sahasına tam 10 isabetli orta yapmaya başardı.

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Bordo-mavili takımın orta sahası savaşçı görüntüsü ile dikkat çekti. Bir ara tam 10 oyuncu ile (Taha Tepe hariç) hücum yaptı Trabzonspor.

Bu sezonki vasat futbol nedeniyle takımına küsen ve Papara Park'a gelmeyen bordo mavili taraftarlar, ekran başında maçı izlerken, pişman olmuşlardır.

Çünkü böyle bir Trabzonspor, tribünden izlenir. Tam da taraftarın özlediği bir Trabzonspor'u izledik dün. Her hattı ile mükemmel oynadılar.

Trabzonspor, ilk yarıdaki tahrip gücü yüksek futbolunu, ikinci yarıda yağmur gibi gollerle süsledi.

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Trabzonspor'u öne geçiren golde Vişça'nın payı çok büyüktü.

Vişça'nın ortasında günün en şanssız ismi Biraschi topu kendi kalesine atmasaydı, topu zaten arkada bekleyen Trezeguet ağlara yuvarlayacaktı.

Fırtına'nın üçüncü golünde ise Pepe, müthiş işler yaparak ceza sahasına girdi ve topu Terezeguet'nin önüne yuvarladı.

Trezeguet'ye de sadece fileleri havalandırmak kaldı.

Pepe müthiş futbolunu dün golle süsledi.

Böylesine marka bir isimden de güzel futbol beklenirdi.

Suskun golcü Umut Bozok da attığı golle skoru belirledi.

Pepe döndü, Umut döndü, Trabzonspor döndü.

Sıra bordo-mavili taraftarların stadı doldurmasına geldi.