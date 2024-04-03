Karanfiller ve domates suyu

Galatasaray, maça çok iştahlı başladı ve ilk çeyrekte İcardi ile golü buldu. Duran toptan gelen gol, Rams Park tribünlerini bayram yerine çevirdi. Bu dakikadan sonra herkes Galatasaray'dan fark beklerken, beklentilerin altında kalan bir Galatasaray izlemeye başladık. Kerem Aktürkoğlu yerine Zaha tercihi ne kadar doğruydu tartışılır. Kerem Aktürkoğlu, kötü oynadığı maçlarda bile Galatasaray'ı ateşleyen isim oldu hep. Zaha bal yapmayan arı gibiydi. Ne skor üretebildi, ne de rakip savunma için tehdit olabildi. Ziyech de oyunda kaldığı süreç içinde (67 dakika) çok etkisizdi. Kaleye çok uzak oynadı. Ziyech yüzünden Galatasaray ilk yarıda sağ kanattan etkili olmadı. Bence Okan Buruk, doğru 11'ine ikinci yarıda yaptığı iki değişiklikle geçti. Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan girdikten sonra Galatasaray hem etkili hücumlar yapmaya başladı, hem de iyi savunma.

Hatayspor ilk yarıda tam 13 kez Galatasaray ceza sahasına girdi. Rivas ve Strandberg ile net pozisyonlar da yakaladı Volkan Demirel'in öğrencileri. Hatayspor'un 58'de Strandberg ile bulduğu golde Galatasaraylı futbolcular, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. VAR devreye girdi; pozisyonda ofsaytı belirledi ve gol geçersiz sayıldı. Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mertens, dün de adeta atom karınca gibi mücadele etti. Bütün duran topları kullanan Mertens'in bir şutunda da top üst direkte patladı. Hatayspor hiç oyundan kopmadı, katı bir savunma yapmadı.

Galatasaray'ın atak sonlandırma sorunu yaşadığı anlarda kaptıkları her topta Galatasaray kalesinde tehlike yarattılar. Dün Galatasaray forması altında tam 500. maçına çıkan Muslera'yı da alkışlamak lazım. Milli maç aralarından sonra lige dönüş maçları sancılı olur. Galatasaray, dün o sürprize izin vermedi ve kazanmasını bildi. Uzatma anlarında Galatasaray geriye yaslanırken, Hatayspor dalga dalga geldi. Galibiyeti getiren golü atan İcardi, yüreği ile mücadele etti, çok koştu, savaştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçtiler. Heyecandan maçın son bölümüne bakamayan bir Galatasaraylı çocuk, elindeki Sait Faik Abasıyanık'ın eserini açarak, 'Karanfiller ve Domates Suyu' hikayesini okumaya başladı. Maç bitti, çocuk sevindi. Elindeki kitap gülümsedi.