Ali Koç bizi cezalandırdı!

Maçtan iki gün önce Şanlıurfa'ya geldim. Şanlıurfa'da bulunduğum süre içinde bine yakın Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlarla sohbet ettim. Bu taraftarların yüzde 90'ı Şanlıurfa'da yaşayan futbolseverler... Şanlıurfa'daki Galatasaraylılar, çok heyecanlı ve mutluydular. Nasıl mutlu olmasınlar ki... Onların İcardi'si, Mertens'i, Torreira'sı, Muslera'sı, Kerem'i, Zaha'sı... geliyor. Ya Fenerbahçeli taraftarlara ne demeli. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi üzgün ve mutsuzlar! İçlerinden bir Fenerbahçe taraftarı bile Başkan Ali Koç'a takımı Urfa'ya getirmediği için hak vermiyordu. Hepsi isyanlarda ve sitemlerini dile getirdiler. Bazı Fenerbahçeliler de 'Helal olsun Başkan Dursun Özbek'e. Üç gün öncesinden şehrimize geldi. Bizleri dinledi, moral verdi. Acınız ve dertleriniz derdimizdir, acımızdır. Bu şehir için ne gerekiyorsa Galatasaray olarak yapmaya hazırız' dedi. İşte büyüklük böyle olur! Ya bizim başkanımız ne yaptı! Fenerbahçemizi Urfa'ya getirmeyerek bizleri cezalandırdı. Biz yine de (maç günü) bakın ailecek formamızı giydik. Dzeko, Fred, Tadic, İrfan Can, Szymanski gelecekmiş gibi yollarını gözlüyoruz. Galatasaray'ı yenip, 100. Yıl Süper Kupası'nı kazanabilirdik. Böyle protesto mu olur? Ali Koç, hem Şanlıurfa'daki biz Fenerbahçelileri hem de 30 milyon taraftarımızı cezalandırdı. Çok kırıldık. Fenerbahçe'mize bu maçta Galatasaray'ın karşısına çıkıp aslanlar gibi mücadele etmek yakışırdı. Maçtan sonra geleceklermiş. Hiç gelmesinler. Aziz Yıldırım, 2010'da Fenerbahçe'yi Şanlıurfamız'a getirmişti. Havalara uçmuştuk. Ne güzel bir maç ortamı olmuştu. Bu kez Galatasaray burada. Bizim takımımız gelmedi. Boynu bükük öksüz çocuklar gibiyiz. Biz yine de formamızı giydik ve maça gideceğiz' diyerek sitemlerini dile getirdiler.



URFA'DA BAYRAM HAVASI

Ülkemizin her karış toprağı çok güzel. Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde bir taraftan Süper Kupa heyecanı, diğer taraftan da bayram hazırlıkları var. Çarşılar, pazarlar kurulmuş. Halk, bayram alışverişi yapıyor. Şehirde büyük bir canlılık var. Esnafın yüzü gülüyor. Balıklı Gölü'yle, Göbeklitepe'siyle Şanlıurfa gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir!

11 NiSAN STADI'NIN ÇiMLERi

Süper Lig takımlarımızın çoğu bu sezon bozuk çimlerde mücadele ediyor. Milyonlarca euro'luk bütçelerine rağmen! Çünkü saha zeminlerine bakmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Yoksa o güzelim çimler, patates tarlasına dönüşür mü? Şanlıurfa'da Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan 11 Nisan Stadı'nın çimleri şahane! Pırıl pırıl! Stat müdürüne sordum: 'Bu çimler hibrit mi' diye. Normal çimmiş. Haftada 1 gün maç ve idman yapılmasına rağmen çimlerde en ufak bir bozulma yok. Çünkü çimlere gözü gibi bakmışlar. Helal olsun!

GALATASARAY YAKIŞANI YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19 ile çıkacağı maç için tam kadro 11 Nisan Stadı'nda sahaya çıkarak Süper Kupa'nın itibarını korudu. Saygı görmek istiyorsan saygı da duyacaksın! Galatasaray'a gönül verenler de dün kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurdu. Maçtan önce sahaya ısınmak için çıkan Galatasaraylı futbolcuların tribünlerle iletişimi de mükemmeldi. Dün Şanlıurfa şehri, Galatasaray sayesinde tarihi bir gün yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar, mutluluk şarkıları söyledi. Az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar ise mutsuz ve üzgündü. Yüzlerinden 'Keşke bizim A takımımız gelseydi, görseydik, izleseydik' der gibiydiler. Bütün bu yoğun duyguların altında başlayan maçta İcardi'nin 49. saniyedeki golünden sonra yönetici Ahmet Ketenci, Fenerbahçe'yi sahadan çekti ve maç bitti. Süper Kupa Galatasaray'ın oldu. Sonrasında ise Galatasaray'ın as takımı ile yedek takımı çift kale maç yaptı. Bunları da gördük. Yazıktır, günahtır!