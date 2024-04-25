İstanbul'da bu futbol yetmez

Trabzonspor dün Karagümrük'ü yenerek Türkiye Kupası finali için avantaj elde etti.

Ancak öncelikle Enis Destan'a değineyim. Kayserispor lig maçında 1 gol atıp 1 asist yapmışsın, hocan Abdullah Avcı da Paul Onuachu gibi bir golcüyü yanında oturtarak seni sahaya sürmüş. Ancak sen ne yapıyorsun?

45. dakikada Ceccherini, Enis Destan ile girdiği ikili mücadelede ayağını Enis'in kafasına kadar kaldırıyor. Hakem Ali Şansalan faul veriyor. Sen neden öfkene yenik düşerek Ceccherini'ye kırmızı kartlık hareketini yapıyorsun?

Ya 10 kişi kalan arkadaşların kaybetseydi ne olacaktı? Tamam gençsin ama bu konulara dikkat etmelisin. Bu hareketin affedilir gibi değil.

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Bir sözüm de Trabzonspor taraftarına! Ligde zaten takımınızı izleyemiyorsunuz! Trabzonspor'un size bu maçta çok ihtiyacı vardı.

Neden tribünleri doldurmuyorsunuz!

Neden Papara Park'ı doldurup, Trabzonspor'u ateşlemiyorsunuz?

İyi günde herkes takımının yanında olur. Önemli olan böylesine zor günlerde takımınıza sahip çıkmak! Dünkü Karagümrük maçı Trabzonspor taraftarının maçıydı.

Şampiyonluk sezonunda haklı olarak övgüler yağdırdığımız o muhteşem taraftar nerede!

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Trabzonspor, maçın yıldızı Edin Vişça'nın golü ile skoru erken buldu.

Ama golden sonra Trabzonspor'dan etkili futbol beklerken, Karagümrük dalga dalga Trabzonspor kalesine yüklendi.

Gol geliyorum derken, geldi de...

Ryan Mendez skoru eşitledi. İlk yarının son anlarına doğru Mendy'nin ceza sahasına ortasına muazzam bir vuruş yapan Denswil, Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi.

45. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, ikinci yarıya adeta golle başladı. Bu golden önce Pepe'nin rakibinden topu söküp alması ve topu Vişça'nın önüne bırakışı jeneriklikti.

Vişça'nın asistini Fountas, şık bir vuruşla ağlara göndererek bir anda skoru 3-1'e getirdi. Fountas sakatlanıp çıktıktan sonra oyuna Onuachu'nun girişi, tribünleri coşturdu. Pepe'nin formunda son haftalarda belirli bir yükseliş var.

Berat Özdemir, zaman zaman stoperlerin arasına girdi savunma yaptı, orta sahada çok çalıştı.

Maçın başarılı isimlerinden biriydi.

80'de Paoletti skoru 3-2 yaptı.

Bu golün geleceğinin sinyalleri de vardı. Abdullah Avcı, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Golden sonra kötü oynayan Bardhi'yi çıkardı ve Umut Güneş'i sahaya sürdü. Bunu daha erken yapması gerekiyordu.

Trabzonspor 10 kişiyle kazandı ama bu futbol İstanbul'da tur için yetmez.

Abdullah Avcı, rövanş için planlarını şimdiden yapmaya başlamalı.